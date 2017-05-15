Kaspersky Lab’tan WannaCry saldırısı hakkında açıklama

Kaspersky Lab’ın WannaCry saldırısı hakkındaki önemli bir açıklama yaptı. İşte fidye yazılım saldırısıyla ilgili tüm bilgiler.

12 Mayıs’ta dünya çapında birçok kuruluşu etkileyen büyük çapta bir fidye yazılımı saldırısı gerçekleştirilmiştir. Kaspersky Lab araştırmacıları, analiz ettikleri veriler sonucunda şirketin koruma alt sistemlerinin, en çok Rusya’da olmak üzere 74 ülkede en az 45.000 fidye yazılımı bulaştırma teşebbüsü saptadığını doğrulamıştır.

Söz konusu fidye yazılımı, kurbanlarına Microsoft Windows’ta bulunan ve Microsoft Güvenlik Bülteni MS MS17-010 kapsamında tanımlanıp kapatılmış olan bir güvenlik açığından faydalanarak bulaşmaktadır. Kullanılan “Eternal Blue” adlı exploit*, 14 Nisan’da Shadowbrokers veri dökümünde ortaya çıkarılmıştır.

Saldırganlar sisteme girdikten sonra bir kök kullanıcı takımı (rootkit) kurarak, verileri şifreleyecek olan yazılımı indirmektedir. Zararlı yazılım dosyaları şifreledikten sonra 600 ABD Doları değerinde Bitcoin ödemesi talebi, miktarın yatırılacağı sanal cüzdan bilgileriyle birlikte ekranda gösterilmektedir. Talep edilen fidye miktarı zaman geçtikçe artacak şekilde ayarlanmıştır.

Kaspersky Lab uzmanları, mümkün olan en kısa sürede bir şifre çözme aracı geliştirmek adına, saldırı esnasında şifrelenerek kilitlenen verileri deşifre etmenin mümkün olup olmadığını tespit etme çalışmalarına devam etmektedir.

Kaspersky Lab güvenlik çözümleri, söz konusu saldırıda kullanılan zararlı yazılımı aşağıdaki isimlerle saptamaktadır:

Trojan-Ransom.Win32.Scatter.uf

Trojan-Ransom.Win32.Scatter.tr

Trojan-Ransom.Win32.Fury.fr

Trojan-Ransom.Win32.Gen.djd

Trojan-Ransom.Win32.Wanna.b

Trojan-Ransom.Win32.Wanna.c

Trojan-Ransom.Win32.Wanna.d

Trojan-Ransom.Win32.Wanna.f

Trojan-Ransom.Win32.Zapchast.i

Trojan.Win64.EquationDrug.gen

Trojan.Win32.Generic (Sistem İzleyici bileşeni etkin olmalıdır)

Kaspersky Lab, zararlı yazılımın bulaşma riskini azaltmak için aşağıdaki önemlerin alınmasını önermektedir: