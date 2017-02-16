Kaspersky Lab’ten güvenli işletim sistemi: KasperskyOS

Sıkı siber güvenlik gereksinimleri olan gömülü sistemler için tasarlanmış özel işletim sistemi KasperskyOS piyasaya sunuldu.

KasperskyOS, gittikçe büyüyen ve her geçen gün saldırıya uğramaya başlamış olan gömülü sistemler ve IoT (Nesnelerin İnternet’i) cihazları için tasarımı dolayısıyla güvenli bir ortam sunuyor. Zengin özelliklere sahip IOT cihazlarının, tüketicilerin dışında kritik altyapılar tarafında da kullanıldığı ve günlük hayatımızın birçok yönünü kontrol etmeye başladığı modern ve bağlantılı dünyamızda, güçlü bir güvenlik yaklaşımı talebi her zamankinden daha yüksek. Kaspersky Lab’ın baştan sona kendi geliştirdiği mikro çekirdek üzerine temellendirdiği yeni çözümü, Ayırma Çekirdeği, Referans Monitörü, Çoklu Bağımsız Güvenlik Seviyeleri ve Flux Gelişmiş Güvenlik Çekirdeği mimarisi gibi güvenlik odaklı yazılım geliştirmenin köklü ilkelerinden yararlanıyor. Belirli endüstriler göz önünde bulundurularak tasarlanmış olan KasperskyOS, bu nedenle yalnızca güvenlik sorunlarını çözmekle kalmıyor, aynı zamanda gömülü sistemler için güvenli uygulama geliştirme ile ilgili organizasyonel ve ticari zorluklara da çözüm üretiyor.

Kaspersky Lab Kurucusu ve CEO’su Eugene Kaspersky, işletim sistemiyle ilgili olarak “En başından beri kendi işletim sistemimizi tasarlamanın büyük bir girişim, yani ticari hale gelene kadar yıllarca çok kaynak ayırmamız gereken bir proje olacağını anlamıştık. Bugün kritik altyapılarda, telekomünikasyon ve finans sektörlerinde, ayrıca hem tüketicilere yönelik hem de endüstriyel IoT cihazlarında güvenliği güçlendirmek konusunda net bir talep görüyoruz. Başlangıçta başka hiçbir güvenlik sağlayıcısının girişme cesareti olmayan riskli bir yatırımdı. Ancak bugün çabalarımız sayesinde, siber saldırılara karşı mümkün olan en üst düzeyde bağışıklık sağlayan ve bağımsız olarak doğrulanabilen ilkeleri temel alan bir ürüne sahibiz” diyor.

Dağıtım esnekliği

KasperskyOS genel amaçlı bir işletim sistemi değil. Gömülü cihazların gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanmış. Telekomünikasyon, otomotiv ve sanayi sektörleri olmak üzere üç temel sektörü hedefliyor. Ayrıca Kaspersky Lab, finans sektörü (POS terminalleri ve zayıf istemci PS güvenliği) ve özellikle genel amaçlı Linux tabanlı sistemler ve uç noktalardaki kritik operasyonların güvenliği için de dağıtım paketleri geliştiriyor. KasperskyOS’in belirli özelliklerini uygulayan üç paketle dağıtım kolaylığı sağlanıyor.

KasperskyOS’un gereksinimleri bir müşterinin gelişim sürecine ek bir zorluk getirse de, kendisi maksimum güvenlik sunuyor. Ağ yönlendiricileri, IP kameralar veya IoT denetleyicileri gibi aygıtlar oluşturmak için temel olarak kullanılabiliyor. Telekomünikasyon endüstrisinin, kritik altyapı uygulamalarının ve Nesnelerin İnternet’inin gelişmesiyle ilgili ihtiyaçlara hitap ediyor.

Kaspersky Secure Hypervisor, biraz daha düşük fiyatlı bir çözüm olarak, uygulamaların çalıştırılmalarını, birbirleriyle iletişimleri üzerinde kesin kontrol sağlayarak mümkün kılıyor. Telekom ve otomotiv sektörlerinin ihtiyaçlarını gözeten çözüm, aynı zamanda uç noktaların güvenli işletimi de dahil olmak üzere genel güvenlik amaçları için de kullanılabiliyor.

Kaspersky Security System ise, alışılagelmiş işletim sistemlerinin yanı sıra, diğer gömülü ve gerçek zamanlı işletim sistemlerine de minimum geliştirme masraflarıyla zorunlu güvenlik getiriyor.

“Yüzde yüz güvenlik diye bir şey yoktur fakat KasperskyOS, müşterilerimize ilk %99’u garanti ediyor” diyen Kaspersky Lab Gelecek Teknolojileri İş Geliştirme Başkanı Andrey Nikishin, şöyle devam ediyor: “Teknik açıdan bakacak olursak, gerçekten karmaşık sayılacak bir ortamda sistemimize herhangi bir kod sokmaya çalışmak nafile olacaktır. Avantajımız şu; kötü niyetli operasyonlar, sistemdeki herhangi bir uygulamanın ayrılmaz bir parçası olan güvenlik ilkeleri kapsamında belgelenmemiş olacağından, ilgili payload (yük) çalışamayacaktır. Dolayısıyla KasperskyOS, günümüzün siber tehditlerine karşı bağışıklığa sahiptir.”