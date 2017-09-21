Kaspersky’dan büyük kurumsal şirketlere özel çözüm

Kaspersky Security Network’ün özel bir sürümü olan ve büyük kurumsal şirketlere, kendi kurumsal ağları haricinde hiç bir veri paylaşmadan, 80 milyon sensörden gelen gerçek zamanlı küresel tehdit istihbaratına erişim sağlayarak tehdit tespit etme hızlarını büyük ölçüde hızlandırma imkanı sunan Kaspersky Private Security Network’ün yeni nesil sürümü kullanıma sunuldu.

Yenilenen Kaspersky Private Security Network, büyük kurumsal şirketlerin taleplerini karşılayabilmek amacıyla ek bir takım özelleştirme seçenekleri sunuyor. Çözüm, kurum içi kaynaklar ve bağımsız sağlayıcılar yardımıyla Kaspersky Private Security Network’e özelleştirilmiş URL ve dosya itibarı listeleri ekleyerek, şirketlerin güvenlik istihbaratlarını iyileştirmelerine olanak sağlıyor.

Şirketlerin %57’sinin, BT güvenliklerinin er ya da geç tehlikeye gireceğini kabul ettiği günümüzde, gerçek zamanlı tehdit istihbaratına duyulan ihtiyaç hızla artıyor. Bulut tabanlı tehdit istihbaratı, şüpheli dosyaları veya URL’leri daha hızlı ve kesin bir şekilde analiz etmeye yardımcı olarak, şirketleri hassas verilerini kaybetmekten veya tüm BT altyapılarının ihlal edilmesinden korur. Kaspersky Lab’ın dağıtılmış bulut altyapısı olan Kaspersky Security Network (KSN), tüm dünyaya yayılmış olan 80 milyon sensörden gelen verilere dayanarak, şirketleri yeni zararlı yazılım örnekleri konusunda dakikalar içerisinde bilgilendiriyor. Bununla birlikte, bazı şirketler için bulut çözümleri kullanmak çeşitli regülasyonlar ve belirli ağ güvenliği gereksinimleri sebebiyle sınırlandırılmış olabilir. Kaspersky Private Security Network, KSN’nin dahili bir kopyasını içeren özel bir bulut aracılığıyla bu sorunu çözüyor ve böylece kurumsal BT altyapısı dahilinde tüm avantajlarını sunabiliyor. Güncel tehdit bilgileri KSN’den tek yönlü senkronizasyon ile geliyor ve böylece kurumsal ağdan buluta herhangi bir veri gönderilmiyor.

Tehdit istihbaratı özelleştirilebiliyor

Ölçeklenebilirlik ve esneklik, modern kurumsal BT güvenliği stratejilerinin olmazsa olmazıdır. 500.000 düğüme sahip ağlara kadar ölçeklenebilen yeni nesil Kaspersky Private Security Network, tehdit istihbaratının özelleştirilmesine öncelik veriyor. Eklenen yeni özellikler sayesinde, şirketler Kaspersky Private Security Network’e, sağlama toplamına göre dosya itibarı (SHA256 or MD5) ve URL itibarı da dahil olmak üzere, kendi belirledikleri verileri ekleme imkanı sunuyor. Ayrıca istenen dosyaları beyaz listeye alma imkanı da sunarak yanlış pozitif tespitler yapılmasını engelliyor. Harici tehdit istihbaratı akışları için tasarlanmış özel arayüzler, siber güvenlik ekiplerine dosya ve URL itibarı ile ilgili bilgileri doğrudan Kaspersky Private Security Network’e yükleme imkanı veriyor.

Tüm bu özellikler, BT güvenliği departmanlarına ve güvenlik işlemi merkezlerine (SOC) güçlü otomasyon araçları sağlayarak, tehdit analizlerini ve olaylara müdahale sürelerini kısaltmalarını mümkün kılıyor.

Gelişmiş yönetim kabiliyetleri

Kaspersky Private Security Network’ün en son sürümü ayrıca yönetim ve kullanılabilirlik açısından da özellikle geliştirilmiş durumda. Yeni desteklenmeye başlamış olan CentOS işletim sisteminin veri diyotu (tek yönlü geçit) protokolü, internet erişimi olmadan faaliyet gösteren şirketlere KPSN geçidi üzerinden ve şirket ağından tek bir bayt bile çıkmadan, gerçek zamanlı tehdit istihbaratı alma imkanı sunuyor. Çözümün ayrıca bir de tehdit istihbaratı yönetimini daha yapılandırılmış ve sezgisel hale getiren yeni web arayüzü bulunuyor.

Kaspersky Lab Kurumsal Şirketler İş Birimi Başkanı Alessio Aceti, “Gelişmiş tehditlerin saldırı zincirini mümkün olduğunca erken kırabilmek, devlet kurumları ve belli alanlarda faaliyet gösteren büyük şirketler için çok önemlidir. Fakat bu kurum ve kuruluşlar genellikle güvenlik politikaları ve kısıtlamalar sebebiyle bulut tabanlı tehdit istihbaratından tam olarak faydalanamıyor. Devlet yönetmeliklerinin baskısı altında bunu yapmak daha da zor olabiliyor. Siber güvenlik politikalarının iş öncelikleriyle eşgüdümlü olabilmesi için, tehdit istihbaratını en katı uyumluluk kurallarına tabi olan şirketlere bile erişilebilir kılan, patentli bir çözüm geliştirdik. Kaspersky Private Security Network’ün bu yeni nesil sürümü, hassas kurumsal verileri ağ içerisinde tutarken, bulut tabanlı güvenlik istihbaratının gücünden faydalanarak günümüz tehditlerinden bir adım önde olma imkanı sunuyor” diyor.