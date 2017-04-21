Kedi ve köpeğinizin ihtiyaçları bir kutuda: Patikutu

PatiKutu, kedi ve köpeğinizin ihtiyaçlarını düzene sokma hedefiyle yola çıkan yeni bir girişim. İstenilen kuru mama, kedi kumu (kediler için) ve yaş mamayı bir kutuya koyup içine de ödül maması ekleyerek her ayın başında evinize ulaştırıyor.

Bir kedi ya da köpek sahibiyseniz mamanın ve kumun düzensiz zamanlarda bittiğini, işten eve dönerken mama almanın unutulduğunu, gece açık bir yer olmadığı için de kedi ve köpeğinizle uzun uzun bakışmak zorunda kaldığınızı ilk elden deneyimlemişsinizdir.

PatiKutu, kedi ve köpeğinizin ihtiyaçlarını düzene sokma hedefiyle yola çıkan yeni bir girişim. İstenilen kuru mama, kedi kumu (kediler için) ve yaş mamayı bir kutuya koyup içine de ödül maması ekleyerek her ayın başında evinize ulaştırıyor. Kedi veya köpeğinizin aylık ihtiyaçlarını alışveriş alışkanlığından çıkarıp otomatik hale getiriyor. Böylece mama bitiyor, yenisini sipariş etmem gerekiyor gibi düşüncelerden de kurtarıyor.

PatiKutu’nun avantajları sadece bununla da kalmıyor. Aylık ödemeler sayesinde evcil hayvan sahiplerinin harcamaları da daha düzenli ve kontrol edilebilir oluyor. Düzensiz alışverişlerin en büyük sıkıntısı da bütçe kontrolüdür. Ayın ilk haftası alınan kum, üçüncü haftası alınan mama, aralarda alınan yaş mamalar derken hiçbir zaman aylık mama ve ihtiyaca harcanan net tutar bilinmiyor. PatiKutu ile birlikte tüm ihtiyaçlar daha kontrol edilebilir hale geliyor. Ayrıca bütçeden kısmanız gerektiği zaman PatiKutu’da bir düşük kategoriye geçmeniz de mümkün.

Kuru mama, yaş mama ve kum ile oluşturulan kutuya PatiKutu her ay ödül maması ekliyor ve 1 lirasını sosyal sorumluluk adına sizin için bağışlıyor. Aboneliğiniz devam ettiği sürece de çeşitli sürpriz hediyeler kutularda yer alıyor.

Taahhütün olmadığı PatiKutu’da istenilen zaman aboneliği durdurmak, iptal etmek, devam etmek mümkün. Yine istenilen ayda kutuların içeriklerini değiştirmek, farklı mamaları kullanmak da yine imkanlar arasında. Kısacası PatiKutu’ya bir kere abone olduktan sonra kedi veya köpeğiniz mamasını bir daha düşünmenize gerek kalmayacak, PatiKutu sizin adınıza hazırlanan kutunuzu her ayın başında evinize getirecek. Daha fazla bilgi edinmek için https://patikutu.com ziyaret edebilirsiniz.