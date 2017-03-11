Kingston’dan aksiyon kameraları ve drone’lar için özel microSD

Kingston 4K çekim yapan kameralar için yüksek hızlı microSD kartlarını satışa sundu. Yeni ürün, 4K görüntü kaydeden cihazlar için ideal bir çözüm sunuyor.

Özellikle giderek popüler hale gelen aksiyon kameraları, dronelar ve diğer 4K çekim yapabilen cihazların en büyük ihtiyaçlarından birisi yüksek kapasite sunabilen ve aynı zamanda hızlı veri kaydına izin veren hafıza kartları.

Bu alanda faaliyet gösteren Kingston da microSD UHS-I Speed Class 3 (U3) kartının yeni Gold serisi sürümünü duyurdu. Yeni ürün, performansı ve boyutuyla GoPro gibi aksiyon kameraları veya dronelar gibi 4K görüntü kaydeden cihazlar için ideal bir çözüm sunuyor.

microSD UHS-I U3, saniyede 30 kare 4K video ve saniyede 120 kare 1080P HD kalitesinde görüntü çekerken yüksek performans vadediyor. Su geçirmeyen, şok ve titreşimlere karşı dayanıklı olan kart, 16GB, 32GB ve 64GB kapasite seçenekleriyle sunuluyor.

90MB/s okuma ve 45MB/s yazma hızına sahip kartlar aynı zamanda düşük ve yüksek sıcaklıklar ile x ışınlarına karşı koruma sunuyor.

Ülkemizde de satışa sunulan kartlar 16 GB seçeneği için 49,90 TL, 32 GB seçeneği için 96,90 TL ve 64 GB seçeneği için 199,90 TL tavsiye edilen KDV dahil tüketici fiyatlarıyla satışa sunuldu. microSD UHS-I U3, ömür boyu garanti ile birlikte geliyor.