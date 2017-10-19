Kingston Technology 30. yılını kutluyor

Bellek depolama ürünleri ve teknoloji çözümleri alanında en büyük üreticisi ve donanım sağlayıcısı olan Kingston Technology, kuruluşunun 30. yılını kutluyor.

Kingston 17 Ekim 1987’de, CEO John Tu ve COO David Sun tarafından kuruldu. İki ortak şirkete önderlik etmeye ve günlük işlere aktif bir şekilde dahil olmaya devam ediyor.

Şirket sahiplerinin girişimci ruhu ve şirketin başarısı, yıllar içerisinde tüm dünyada tanındı. Kingston’un temel ilkeleri olan saygı, sadakat, esneklik ve dürüstlük; şirketin müşterileriyle, iş ortaklarıyla ve bayileriyle olan ilişkilerine yön vermesinin yanı sıra, şirketin başarısını da sağlayan, örnek niteliğinde bir şirket kültürü oluşturdu. Şirket, yarı iletken işinde olmayan üreticiler arasında en büyük DRAM modülü sağlayıcısı ve Flash bellek ürünü üreticisi olmaya devam ediyor.

Özellikle SSD konusunda öne çıkan şirket, halihazırdaki sistemlerini yükseltmek isteyen tüketiciler kadar şirketler için de öncelikli bir tercih haline geldi.



1987’de faaliyetlerine başladığında sadece tek bir ürün üreten Kingston, DRAM ve Flash ürünleri için yonga plakalarının işlenmesinden son ürüne kadar üretim döngüsünü mümkün olduğunca kontrolünde tutarak, istikrarlı ve stratejik bir şekilde gelişti. Bunu da, büyüyerek, stratejik yatırımlara, ortaklıklara imza atarak ve sektörün ihtiyaçlarına mümkün olduğunca hızlı uyum sağlayarak başardı.

“David (Sun) ve ben 30 yıl önce bu küçük şirketi kurarken neredeyse beş parasızdık ve büyük PC üreticileri dışında bizim yaptığımız işi yapan pek kimse yoktu” diyen Kingston kurucu ortağı ve CEO’u John Tu, sözlerine şöyle devam etti: “İşin sonu nereye varacak bilmiyorduk ama bir hayli bol şans ve daha önceleri çalıştığımız, bizi seven ve yardımcı olan insanlar sayesinde yavaş yavaş büyüyüp başarılı bir şirket kurduk. Ofise geldiğim her gün mutlu oluyor ve kendimi şanslı hissediyorum.”

Kingston COO’su ve kurucu ortağı David Sun ise, “Şirket olarak bahtı açık olmamızın sebebi çalışanlarımızın alın teri ve birbirimize duyduğumuz saygıdır. John (Tu) ve ben bu şirketi kurduğumuzda, burada çalışan herkesin kendisini bir ailenin parçası gibi hissetmesini istedik. Otuz yıldır felsefemiz şu oldu: ‘Çalışanlarımıza ve bayilerimize iyi bakarsak, onlar da müşterilerimize iyi bakacaktır’. Bu hiç değişmedi ve Kingston’un her başarısının arkasında bir aile olmak oldu.”

30. Yıl Videosu:

1987’den Bugüne Kingston

• 1987: Kingston, Orange County Kaliforniya’da faaliyetlerine yeni bir SIMM bellek modülüyle başlar ve bellek modülleri için bir endüstri standardı yaratmış olur.

• 1992: Kingston, Inc. dergisi tarafından ABD’de en hızlı büyüyen özel şirket olarak gösterir.

• 1995: Kingston, Avrupa’daki müşterilerine daha iyi destek sunabilmek için ilk okyanus ötesi ofisini Münih, Almanya’da açar.

• 1995: Kingston’ın satışları 1.3 milyar dolarını geçer ve şirket milyar dolarlık şirketler arasına girer.

• 1996: Kingston ve Toshiba, Toshiba PC’leri için bellek yükseltme ürünleri pazarlar. Bu, bir PC OEM ile bir bellek üreticisinin ilk birlikte çalışmasıdır.

• 1997: Kingston, Asya-Pasifik bölgesindeki faaliyetleri için, Taiwan’da bir üretim tesisi ve ofisler açarak dünya çapındaki büyüyüşünü sürdürür. Ayrıca Güney Amerika’daki müşterileirne hizmet için de Brezilya’da bir ofis açar. Avrupa merkez ofisi Londra’ya taşınır ve İrlanda, Dublin’de bir üretim ve lojistik tesisi açılır.

• 1997: Kingston Technology Services Division (KTSD), sadece Dell gibi OEM müşterileri için çalışmak ve onlara bellek çözümleri üretmek için kurulur.

• 1999: Kingston, bugün DRAM ve Flash özelinde dünyanın en büyük arka uç yonga plakası ve çip paketleme ve test etme tesisi olan Powertech Technology, Inc.’in çoğunluk hissesini alır. Bu satın alma, Kingston’un bellek üretimi döngüsünü baştan sona kontrol edebilme kabiliyetini artırır.

• 1999: Kingston stratejik bir hamleyle Meksika ofisini açarak büyümekte olan bir bölgeyi destekler.

• 2000: Bağımsız bir bellek test etme ve onaylama laboratuvarı olan Advanced Validation Labs, Inc. (AVL) kuruldu. “Tek durak noktası” anlayışına sahip şirket, bileşen seviyesinden modül testine kadar tüm hizmetleri sunarak tüm bellek endüstrisini destekler.

• 2000: Kingston’un bellek tedarik zincirinin yönetimi ile arka uç yonga plakası işleme hizmetlerine destek olmak ve böylece şirketin hızla büyüyen müşteri tabanına bellek çözümlerini daha etkin bir şekilde sunmasını sağlamak amacıyla Payton Technology Inc. kurulur.

• 2001: Kingston, Şangay, Çin’de bellek modülü montajına başlar.

• 2002: HyperX ilk ürünü olan yüksek performanslı bellek modülleri ile faaliyete başlar.

• 2003: Kingston Flash bellek ürünleri sevk etmeye başlar.

• 2004: iSuppli (bugünkü adıyla IHS Markit®) Kingston’u üçüncü taraf bellek pazarı özelinde üçüncü kez dünyanın 1 numaralı bellek modülü üreticisi seçer. (Bu bugüne kadar kesintisiz bir şekilde devam etmiş bir başarı.)

• 2005: Kingston, dünyanın en büyük bellek modülü üretim tesisini Şangay, Çin’de açar.

• 2006: Kingston’ın geliri 3 milyar dolara ulaşır.

• 2009: Kingston’ın Asya-Pasifik bölgesi satışları ilk defa 1 milyar dolara ulaşır.

• 2010: Kingston ve Phison Electronics Corporation gelişmekte olan mobil telefon endüstrisi için gömülü bellek ürünleri üreten bir ortak teşebbüs olan Kingston Solutions, Inc.’i kurar.

• 2010: Kingston’ın geliri yeni bir rekor kırarak 6,5 milyar dolara ulaşır.

• 2013: Gartner Research, Kingston’ı üst üste 6. kez 1 numaralı USB üreticisi seçer.

• 2013: Kingston bir ilk olarak dünyanın en büyük ve 1 TB kapasiteli USB Flash belleğini kullanıma sunar.

• 2014: HyperX ilk oyuncu kulaklığını kullanıma sunar.

• 2016: HyperX 1 milyonuncu kulaklığını satar.

• 2017: Kingston bir ilk olarak dünyanın en büyük ve 2 TB kapasiteli USB Flash belleğini kullanıma sunar.

• 2017: Kingston, Forward Insights’ın duyurduğuna göre kanalda en fazla SSD sevk eden ikinci şirket olur.

• 2017: Kingston, 17 Ekim’de 30. yıldönümünü kutlar.