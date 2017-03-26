Kırmızı iPhone 7’lere büyük talep var!

Kırmızı iPhone 7’lere büyük talep var!
, 26 Mart 2017

Apple, kırmızı iPhone 7 ve iPhone 7 Plus’ı satışa sundu. Kullanıcılar yeni  iPhone 7’lere yoğun ilgi gösteriyor. 

iPhone 7 ve 7 Plus (Product) Red Special Edition serisi Apple’ın New York 5. Cadde’deki mağazasında satışa sunuldu. Apple, iPhone’un bu modellerini alanların aynı zamanda AIDS ile savaşan Global Fund’a destek vereceğini açıkladı.

Apple‘ın AIDS konusunda farkındalık yaratan ve bu hastalığa karşı savaşan (RED) organizasyonuna verdiği ve birçok ürününün kırmızı renkli özel versiyonlarını çıkardığı biliniyor. Apple, şimdi ise bu ürünlerin arasına iPhone 7 ve iPhone 7 Plus’ı da kattı.

Çin’den gelen ön kayıt bilgilerine göre kırmızı iPhone 7 için şimdiden 350 bin kayıt gerçekleştirildi. Ön kayıt işleminin ön sipariş olmadığını belirtelim. Kırmızı renk, Çin kültüründe genellikle iyi şans ve neşeyi simgeliyor. Ayrıca ülkenin bayrağının rengi de kırmızı renkten oluşuyor.

iPhone 7 ve iPhone 7 Plus (PRODUCT) RED Special Edition 128 GB ve 256 GB modelleriyle ve 4.299 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

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Tags: iphone 7, Kırmızı iPhone

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