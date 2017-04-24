Kişisel bilgileriniz, siber suç dünyasında ne kadara satılıyor?

Yüksek performanslı siber güvenlik çözümleri alanında dünyanın önde gelen şirketlerinden Fortinet’in araştırmasına göre kredi kartı bilgileri, Yahoo hesapları, banka hesapları ve tıbbi kayıtların siber suç dünyasındaki fiyatları şaşırtıyor.



Kişisel veriler, kişilerin kendileri için büyük değere sahip. Hepimizin bu tarz verileri var ve hepimiz bunları paylaşırken güvenliğe dikkat ediyoruz. Ülkeler çıkardıkları yasalar ile kişisel verilerin güvenliğini garanti altına almaya çalışıyor. Ancak yine de sanal saldırganların ele geçirdiği kişisel veriler ile ilgili hemen hemen her gün yeni haberler okuyoruz.



Peki, bu kişisel verilerin gerçek değeri ne? Çalıntı bilgilerin satıldığı dünyaya girdiğimizde bu verilerin satış fiyatlarının veri türüne, hacmine ve kime ait olduğuna göre değiştiğini görüyoruz. Yüksek performanslı siber güvenlik çözümleri alanında dünyanın önde gelen şirketlerinden Fortinet’in yaptığı araştırma çalınan verilerin yaklaşık ne kadar ücretle satıldığını ortaya koyuyor.



Kredi kart bilgileri

Araştırmaya göre kredi kart numaraları yaklaşık 0,50 dolara satın alınabiliyor. Eğer bu bilgiler içerisinde kart kullanıcısının ismi ve PIN numarası varsa fiyatlar 2 – 2,50 dolara kadar yükselebiliyor.



Yahoo hesapları

2013 yılında, Yahoo hesaplarının çalınması muhtemelen tarihin en büyük siber hırsızlık olaylarından birisi. Çeşitli kaynaklara göre o yıl, bir milyar civarında hesap bilgisi çalındı. Fortinet’e göre bu verilerin üç kopyası, kopya başına 300 bin dolara yani yaklaşık 1,1 milyon TL’ye satıldı. Bu da bir hesabın 0,0003 dolara kadar satıldığı anlamına geliyor ki bu durum suç dünyasında da toptan alımların ne kadar uygun fiyata yapıldığını ortaya koyuyor.



Banka hesapları

Bu bilgilerin fiyatı ise daha yüksek oluyor. Yine Fortinet’in araştırmasına göre geçen yıl, bir kişi bir banka hesap bilgilerini 10 dolara satarken yakalandı. Bu hesabın içinde ise 100 ila 500 dolar arasında bir miktar bulunuyordu. Araştırmaya göre içerisinde 20 bin dolara kadar para bulunan bir banka hesabına ait bilgilerin satış fiyatı ise 70 dolara kadar yükselebiliyor. Tabii bu hesapların tüm bilgileri varsa. Normal banka bilgilerinin satış fiyatı ise 1 doların altına kadar düşebiliyor.



Tıbbi kayıtlar

Bu veriler ise şu an değerli veriler gibi görünüyor. Fortinet’e göre tek bir kişinin tıbbi kayıtlarının fiyatı 10 ila 20 dolar arasında değişiyor. Görünen o ki suç dünyasında söz konusu sağlık olduğunda fiyatlar finansal bilgilerden de daha yüksek olabiliyor.