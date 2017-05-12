KOBIL’den online bankacılık için yeni güvenlik çözümü

Mobil güvenlik alanında önde gelen firmalardan biri olan KOBIL, Digitanium Channel yaklaşımıyla bankacılıkta güvenliği yeniden tasarlamayı hedefliyor.



Bilişim dünyası hızla gelişirken, bankaların bu dünyayla olan etkileşimi her geçen gün daha da artıyor. Büyük veri alanındaki yeni çalışmalar “Open Banking” ile birlikte finans sektörüne yeni ve farklı bir bakış açısı kazandırıyor. KOBIL, bankacılıkla birlikte dijitalleşen kimliklerin korunması konusunda seviyeyi en üst noktaya çıkararak, yeni bir kavrama da önderlik yapmayı amaçlıyor: Digitanium Channel (dijital çağda titanyum güvenliği).

Bankacılık sektörü, dünya trendlerini yakalama konusunda her zaman açık fikirli ve yenilikçi oldu. Dijital değişimin de öncülüğünü üstlenen finans sektörü, banka ile mevduat sahipleri arasındaki ilişkiyi farklı bir noktaya taşıyacak yepyeni bir kapıyı aralıyor. Çok hızlı büyüyen ve yeni bir ekonomi yaratan bu dönüşüm karşısında finansal kurumların nasıl hareket edeceği önem taşıyor.

Akıllı kart, tek seferlik şifre ve kriptografi alanında öncü olan; dijital kimlik, yüksek güvenlikli veri teknolojisi, uçtan uca kimlik ve mobil güvenlik yönetimi sağlayan KOBIL, bankacılık çözümleri ve finans teknolojileri alanında EMEA Bölgesi’nin en önemli konferanslarından biri olan IFINTEC’te sektörün profesyonellerine bankacılığın değişen rolünü aktardı.

Başta Almanya olmak üzere, Avrupa’nın birçok ülkesinde ve Türkiye’de bankacılık ve veri güvenliği üzerinde faaliyetlerini sürdüren, bu konuda Ar-GE yatırımları yapan KOBIL, “Open Banking” kavramı ile güvenli ve güvenilir dijital kimliklere erişebilmek için yarışın başladığına dikkat çekiyor. Bu kavram, bankaların sahip oldukları müşteri verilerini, üçüncü taraf şirketlerle, uygulama arabirimi platformları aracılığıyla güvenli ve gerçek zamanlı olarak paylaşmaları anlamına geliyor.

Avrupa Birliği’nin 2015’te aldığı kararın 13 Ocak 2018’de yürürlüğe gireceğini ve bankacılığın çok farklı bir noktaya doğru ilerleyeceğini belirten KOBIL CEO’su İsmet Koyun, “Fiziksel bankalar zamanla yerlerini daha işbirlikçi, yeni ekosistemle birlikte çalışan, daha şeffaf bankalara ve 3. parti sağlayıcılara bırakırken, müşterilerin talepleri Fintech’ler tarafından karşılanacak. Bankalar dijital kimliğin korunmasındaki en kritik kurumlar. KOBIL olarak, 31 yıldır bu işi yapıyoruz. Bir gün her nesne internete bağlanacak ve güvenlik çok daha önemli ve kritik hala gelecek. Türkiye’de 10 büyük banka sistemlerimizi kullanılıyor. Türkiye’deki her aktif 4 mobil banka kullanıcısı KOBIL sistemlerinden geçiyor ve bu sistemlerle korunuyor. Güvenliğin artık uçtan uca olması gerekiyor. Biz bankalara, dijital dünyada titanyum güvenlik sağlıyoruz. Geleceği görüp buna yatırım yapanlar kendilerini bizimle daha güvende hissedecekler” dedi.

Güvenliğin yedi katmanı

KOBIL’in güvenlik çözümü sunan ürününde, yalnızca bu ürüne ait olan yedi özellik KOBIL tarafından “güvenliğin yedi katmanı” olarak tanımlanıyor. Bu sayede, dijital kimliğiniz yedi aşamalı olarak koruma altına alınmış oluyor. Peki bu bahsi geçen güvenliğin yedi katmanı neler?

• Güvenli Cihaz: Cihazın kimliği güvenli hala gelmeli.

• Güvenli Uygulama: Uygulamanın kimliği korunmalı ve izlenmeli.

• Sanal Akıllı Kart: Güvenli akıllı kart mimarisinin sanal dünyadaki karşılığı.

• Digitanium Channel: Ayrı bir kanal oluşturarak atakların önlenmesi. Dijital dünyada titanyum güvenlik.

• Contextual Security (Bağlamsal Güvenlik): Zamana, duruma ve yere göre bir fraud (dolandırıcılık) olup olmadığının anlaşılması. Gerçek zamanlı durum ve yer analizinin yapılması.

• Güvenilir Kimlik: Etrafınızdaki herkesin kimliğinin, sizinkiyle birlikte koruma altına alınması. Zenginleştirilmiş kimlik anlayışı.

• Dijital İmza: Son onay kısmı. Dijital imza altyapısı bankaların sistemlerinde mutlaka yer almalı.