KOBİ’ler için CRM ve ön muhasebe yönetimi bir arada

Küçük ve orta ölçekli işletmeler için geliştirilen ön muhasebe programı Paraşüt, yine kendisi gibi bulut ve mobil tabanlı CRM yazılımı markası TeamGram ile entegre olduğunu duyurdu.

Bu entegrasyon ile birlikte bir işletme, sipariş alımından-teslimine kadar olan tüm satış süreçlerinin kontrolünü TeamGram ile, ve tüm finansal verilerinin yönetimini de Paraşüt ile yapabilecek. Paraşüt ve TeamGram bu iş birliği ile KOBİ’lerin, müşteri ilişkileri yönetimlerini ve ön muhasebe işlemlerini dijitalleştirerek mobilleşmelerini, zaman ve personel tasarrufu sağlamalarını ve bunlarla birlikte dünyadaki yeni iş yönetimi şekillerine uyumlu hale gelmelerini hedefliyor.

Paraşüt Kurucu Ortağı Sean Yu, konuyla ilgili olarak düşüncelerini şu şekilde aktardı:

“TeamGram gibi CRM alanında öncü bir marka ile iş birliği yapmaktan ötürü çok mutluyuz. Bu iş birliği ile işletmeler artık müşteri ile ilk temastan satış, faturalama ve tahsilata kadar olan tüm süreçlerin yönetimi için farklı platformlara gerek duymayacak, tüm süreçleri tek bir elden yönetebilecekler. TeamGram ve Paraşüt birlikteliği ile şirketler bilgiyi doğru, hızlı ve etkili bir şekilde yöneterek operasyonlarını kolaylaştırabilecek ve teklif süreçlerini takiben faturalarını yine aynı sistem üzerinden otomatik olarak oluşturarak zaman tasarrufu yapabilecekler. Ayrıca her iki markanın da bulut tabanlı olması ile tüm bu iş süreçleri, mekandan bağımsız olarak istenilen bilgisayardan ya da mobil uygulamadan yönetilebilecek. Paraşüt olarak en büyük hedefimiz, KOBİ’lerin günümüzde değişen çalışma modellerine ve teknolojilerine bağlı olarak gelişen ihtiyaçlarına yönelik, güçlü bir çözüm ortağı olmak.”

TeamGram Müşteri Deneyimi Direktörü Bülent Büyükaycan ise, şu açıklamalarda bulundu:

“TeamGram, Türkiye’de geliştirilen ve bütün dünyada kullanıcıları olan, ülkemizin lider bulut ve mobil tabanlı CRM yazılımıdır. Yazılımımız ile birlikte KOBİ’lerin müşteriyle tanışmasından ürün satışına kadar olan tüm iş süreçlerini yönetebilmelerini sağlıyoruz. Paraşüt ile gerçekleştirdiğimiz bu entegrasyon ile KOBİ’lere sunduğumuz hizmet daha da zenginleşti ve katma değerli hale geldi. KOBİ’lerimizin iş hayatlarını kolaylaştırmak ve rekabet güçlerini artırmaya yardımcı olmak en büyük hedefimiz.”