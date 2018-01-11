Kodak, bitcoin madencisi ürünü KashMiner’i tanıttı!

Kodak, bitcoin madencisi ürünü KashMiner’i tanıttı!
, 11 Ocak 2018

Kodak, CES 2018’de Bitcoin ve Blockchain madenciliği için KashMiner adlı sistemi duyurdu.

Geçtiğimiz yıla damgasını vuran ve değerinde yaşanan dalgalanmalar nedeniyle tartışma yaratan Bitcoin’in madenciliği için oldukça yüksek donanımlı bir veri işleme merkezi gerekiyor. Kodak, Sporlite Enerji Sistemleri ortaklığıyla CES 2018’de mevcut çizgisinin dışında hareket ederek bir Blockchain projesine imzasını attı. Kodak, müşterilerinin iki yıl boyunca ayda 375 dolarlık üretim yapmayı vaat ediyor. Kodak, Blockchain teknolojisini fotoğrafçılar için sunduğu güvenlik hizmetine entegre bir şekilde çalıştığını da dile getirdi.

Fotoğraf merkezli kripto para alıverişi için KodakOne isimli platformu da duyuran Kodak, bu iş için Wenn Digital şirketiyle anlaştıklarını belirtti. Wenn Digital’in CEO’su Bruce Elliot, yaptığı  açıklamada çekilen bir fotoğrafın blockchain’de kullanılabilineceğini ve bu fotoğrafın fikri mülkiyetinin yalnızca kullanıcıya ait olduğunun da altını çizdi. 

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Tags: Bitcoin, CES 2018, KashMiner, Kodak, KodakOne

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