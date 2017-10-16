Kodlamayı öğreten dizüstü bilgisayar: Pi-Top

Kodlamayı öğreten dizüstü bilgisayar: Pi-Top
, 16 Ekim 2017

Yeni Raspberry Pi Laptop Pi-Top, modüler ve kayan klavyeli bir dizüstü bilgisayar olarak karşımıza çıkıyor.

Daha önce Indiegogo’da dizüstü bilgisayarını kendini yap ile toplam 193.000 dolar kazanan Pi-Top, küçük boyutlardaki klavye,trackpad ile işlevsel görünmesine karşın görünüş açısından kötü bulunuyordu. Geri dönüşlerle beraber daha iyi hale getirilerek oluşturulan Pi-TopCEED isimli desktop modeli 99 dolar fiyat etiketiyle satışa sunularak 200.000 dolar kazandırmayı başarmıştı.

Şimdi ise kayan klavye ile bir önceki modelden daha şık ve kullanışlı hale gelen yeni Pi-Top, tasarım bakımından Chrombook ve Windows Surface bilgisayarlar ile rekabet edebilecek hale gelmeyi başardı. Pi-Top’ta bulunan 14 inçlik HD ekranın 180 derece açılabilmesini sağlayan bir menteşe kullanılıyor. Pi-Top’un arka kısmında bir ethernet, üç USB 2.0 portu, 3.5 mm kulaklık girişi ve şarj kablosu girişi bulunuyor.

Pi-Top’u satın alanlara Pi-Top Proto Plus eklenti kartı, mikrofon ve hareket sensörünü içeren bir “mucit kiti” ile beraber geliyor. Pi-Top OS Polaris isimli özel bir işletim sistemiyle gelecek olan Pi-Top’ta Google Chromium,LibraOffice Minecaft Pi Edition’ın da bulunduğu temel yazılımlar yer alıyor.

Yeni Pi-Top, Raspberry Pi’li olan ve olmayan versiyonlarıyla 320 ve 285 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

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Tags: bilgisayar, Raspberry Pi

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