Kolay İK, yatırım alan girişimler arasında Türkiye’yi temsil ediyor

New York merkezli yatırım analizleri platformu CB Insights tarafından yapılan “İnsan Kaynakları (İK) Teknolojilerini Destekleyen Aktif Yatırımcılar” araştırmasının sonuçları açıklandı.

İK teknolojilerine en fazla yatırım yapan 10 şirketin ilk sırasında 500 Startups yer alırken, dünyanın önde gelen sermaye grubunun bu yıl portföyüne kattığı Kolay İK da Türkiye’yi temsil etti. Türkiye’nin ilk bulut tabanlı İK ve personel yönetim sistemi olarak lanse edilen Kolay İK, bugüne kadar 500 Startups’ın yanı sıra Türkiye’den ve dünyadan pek çok kişi ya da kurumdan yatırım desteği aldı.

4 yılda İK teknolojilerine 2 milyar dolara yakın yatırım yapıldı

CB Insights’ın araştırmasına göre, 2012-2016 döneminde İK teknolojileri alanındaki yatırımlar dünya çapında en yüksek seviyeye ulaşarak 1,96 milyar USD oldu. 100’ü aşkın girişimin desteklendiği 4 yıllık süreçte, 17 şirketi portföyüne alan 500 Startups en aktif yatırımcı unvanını alırken, Kolay İK da sermaye grubunun bu yıl seçtiği 5 girişimden biri oldu.

Kolay İK, KOBİ’lerin hayatını kolaylaştırıyor.

Araştırmada Türkiye’yi temsil eden tek girişim olan Kolay İK, kuruluşundan itibaren her ay %30 büyüyerek, 2015 ve 2016’da 2 tur yatırım aldı. İlk turda 2 milyon TL olan değerlemesini, 2. turda 3 kat büyüten şirket, 2 milyon USD değerlemeye ulaştı. Uygun fiyatlar sunan Kolay İK, KOBİ’lerin personel yönetimine dair tüm süreçlerini tek çatı altından yürütmesine olanak sağlıyor.