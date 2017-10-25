KPMG, 190 yeni mezunu işe aldı

KPMG, 190 yeni mezunu işe aldı
, 25 Ekim 2017

KPMG Türkiye, uzun ve zorlu bir işe alım sürecini tamamladı. Yaklaşık 10 bin başvuru arasından seçilen yeni mezun 190 genç KPMG Türkiye ailesinin birer üyesi oldu.


Uluslararası denetim, vergi ve danışmanlık şirketi KPMG Türkiye’nin hikayesi, yeni dönemde işe başlayan gençlerle büyüyor. Yaklaşık 10 bin başvuru arasından seçilen 190 yeni mezun genç işe alım süreçlerinden başarıyla geçerek, KPMG’nin hikayesini birlikte yazmak için yola çıktı.

KPMG Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Emre Çavuşoğulları, yapılan iş başvurularının titiz bir değerlendirmeyle ele alındığını söyledi. Bitirilen okulların, mezuniyet derecelerinin ötesinde KPMG’de çalışmak isteyen adayların sosyal ve kültürel özelliklerinin değerlendirildiğini belirten Çavuşoğulları, “İşimizin kalbinde insan var. Bu nedenle KPMG’yi oluşturan çalışanların hikâyeleri her şeyin önünde. Hepsi bir arada şirketi ve şirketin başarısını oluşturuyor. Hikayesi olan gençleri, kendi hikayemize dahil etmek, hikayelerimizi çoğaltmak istiyoruz” dedi.

Çavuşoğulları, KPMG Türkiye’nin küresel ve yerel bilgi birikimini iş dünyasının yönetici adayı gençleriyle paylaşmayı vizyon edindiğini vurgulayarak, “KPMG Türkiye, kurmaya çalıştığı yeni iş anlayışıyla sadece her çalışanının kendi hikayesine de odaklanıyor, herkesin kendi hikayesini keşfetmesini amaçlıyor. İyi yetişmiş, farkındalığı yüksek bireylerle geleceğin iş dünyasının temellerini atıyoruz” diye konuştu.

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Tags: işe alma, KPMG Türkiye

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