Kulaklık markası Plantronics artık D&R’larda

Kulaklık markası Plantronics artık D&R’larda
, 28 Aralık 2016

Türkiye’deki kulaklık potansiyelini değerlendiren Plantronics, bundan böyle D&R mağazalarında yerini alıyor

Türkiye’nin en iddialı kulaklık markalarından Plantronics, satış ağına bir yenisini daha ekledi. Plantronics; elektronik ürünler, filmler, kırtasiye ürünleri, kitaplar, müzik albümleri, oyuncak ve çeşitli hediyelik ürünlerin yer aldığı Türkiye’nin en köklü mağazalarından D&R ile anlaştı. Tasarımı, teknolojisi ve işlevselliği ile kulaklık pazarında önemli bir yere sahip olan Plantronics, bundan böyle ürünlerini D&R mağazalarında tüketiciyle buluşturacak.

İlk olarak Akasya AVM, İstinyePark AVM, Zorlu AVM, Cevahir AVM, Kanyon AVM ve İzmir Bornova D&R’daki mağazalarında yer alan Plantronics kulaklıkları, ilerleyen günlerde de İstanbul’daki diğer D&R mağazalarında da boy gösterecek.

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Tags: kulaklık, Plantronics

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