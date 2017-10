Kurum kültürünün aynası çalışanlar

Great Place to Work Enstitüsü, Türkiye’nin En İyi İşverenleri Araştırmasında listeye giren şirketlerle “Inspiring the Excellece Series” etkinliği düzenliyor. Etkileşime açık bir formatta düzenlenen bu etkinliklerde, uygulamalar ve süreçler inceleniyor. Katılımcılara ilham vermeyi amaçlayan son etkinlik, GSK Türkiye bünyesinde gerçekleştirildi.

Great Place to Work Türkiye Enstitüsü tarafından her yıl Türkiye’nin En İyi işvereni unvanına sahip farklı sektördeki şirketlerin genel merkezlerinde gerçekleştirilen etkinliğin bu yılki serisi GSK ile devam etti. Etkinliğe 60’a yakın şirket ve İK yöneticisi katıldı. Etkinliğin panel bölümünde Great Place to Work Türkiye Genel Müdürü Eyüp Toprak, GSK Türkiye Genel Müdürü ve Başkan Yardımcısı Dr. Emin Fadıllıoğlu, GSK Türkiye İK Ülke Lideri Gözde Turan Çeşli söz aldı. Panelde, GSK Türkiye’yi başarıya taşıyan uygulamalar, kurum kültürü dönüşümü ve Türkiye’nin En İyi İşverenleri araştırması hakkında bilgi verildi.

Şirketler için öncelik, güçlü bir güven duygusu

Güven üzerine inşa edilen yapıların her zaman ayakta kalacağına dikkat çeken Great Place to Work Türkiye Genel Müdürü Eyüp Toprak, “Great Place to Work olarak bakış açımızı, milyonlarca çalışana anket uygulayarak ve dünya çapında binlerce işvereni araştırarak oluşturduk. Şirketlere mükemmel bir iş yeri kültürü oluşturmaları, bunu sürdürmeleri ve ölçebilmeleri için yardımcı oluyoruz. Deneyimlerimiz yüksek performanslı şirketlerin; çalışanların saygı ve takdir görmesini, birbirleriyle uyum içinde çalışan güçlü bir takım ruhunun oluşturulmasını, şeffaf şekilde bilgi paylaşılmasını ve yapılan işten gurur duyulmasını teşvik eden yüksek güven kültürü üzerine kurulduğuna işaret ediyor. Faaliyet gösterilen sektörler, pazar dinamikleri, uzmanlık alanları, ürün veya hizmetler farklı olsa da şirketler için prensip daima güçlü bir güven temeli inşa etmek.” dedi.

Bu şirketlerde çalışanların yüzde 88’i yaptığı işten gurur duyuyor

Türkiye’nin En İyi İşverenleri 2017 Benchmark araştırmasının sonuçlarına da atıfta bulunan Toprak, konuşmasına şöyle devam etti: “Türkiye’nin en iyi işverenlerinin başarısı, çalışanlara verilen değer ile doğru orantılı. En İyi İşveren şirketlerde, çalışanların yüzde 88’i yaptığı işten gurur duyduğunu söylüyor. Bu faktörü, yüzde 85 oranıyla takım ruhu, yüzde 81 saygı, yüzde 80 güvenilirlik ve yüzde 78 ile hakkaniyet kavramları izliyor. Bu araştırmalar, gelecekte başarıyı yakalamak isteyen şirketler için önemli bir kılavuz niteliğinde.”

Sürdürülebilir başarı için çalışanlar tüm süreçlere dahil olmalı

Herkes için mükemmel iş yeri kavramının 2020 stratejilerinde yer aldığını belirten GSK Türkiye Genel Müdürü ve Başkan Yardımcısı Dr. Emin Fadıllıoğlu, “Great Place to Work olmaya 2012 yılında karar verdik ve bu noktada üç ana odağımız vardı; stratejik, operasyonel ve kültürel mükemmellik. Sürdürülebilir başarının en kritik noktasının kültürel mükemmellikten geçtiğine inanıyoruz. Bir kurum içinde stratejik ve operasyonel mükemmelliğinizi oluşturabilirsiniz fakat kültürel mükemmellik bu oluşumları desteklemiyorsa, bir veya iki yıl içerisinde bu süreçleriniz işlemez hale gelir. Yüksek güven kültürü ile iyi durumda olan ekonomik performansımızı çalışan memnuniyetindeki artışla beraber çok daha iyi bir noktaya getirdik. İşveren markasının en önemli temsilcileri, çalışanlar. Çalışanları belli bir noktaya getirmeden işveren markasını belli bir noktaya getirebilmek mümkün değil. Çünkü bu elçiler, bütün pozisyonların yarattığı algının ortadan kaldırılmasını sağladı. ‘Biz ve onları’ yok etti, ‘sorunları çözmek zorunda olanlar ve olmayanlar’ ayrımlarını ortadan kaldırdı. Hepimiz kendimizden büyük bir amaç için bir araya geldik; toplumu sağlık ve iyilikle buluşturmak. Bu amacın etrafında bizi birleştiren şey, birlikte yaratmak oldu. Bu süreç, her şeyin kendi içerisinde kompakt olarak yürütüldüğü, farklı kademelerden insanların bir arada olduğu ve bir ekip olarak hareket eden bir yapıya kavuşmamızı sağladı.” açıklamasında bulundu.

Tüm çalışanların katılımı ve yönetimin desteği en önemli unsur

GSK Türkiye İK Ülke Lideri Gözde Turan Çeşli ise konuya ilişkin: “Araştırma sürecine nasıl bir kültürde yaşamak istediğimiz sorusuna yanıt arayarak başladık. 300 çalışanımız ile odak grup çalışmaları yaptık ve nasıl bir kültürde çalışmak istediğimiz üzerine görüşmeler gerçekleştirdik. Açık ve samimi iletişim, paylaşım, kişilerin kendilerini gerçekleştirmeleri ve başarılarımızı birlikte kutlamak, ortaya çıkan ana başlıklardı. Bu noktalara odaklanarak hedefimize ulaştık. Bu, biten bir süreç değil, sürekli olarak geliştirilmesi gereken bir çalışma. Hedefe herkes inanmazsa yol alabilmek mümkün değil. Üst yönetimin burada iki sorumluluğu var; birincisi, gerektiği yerde kaynak sağlamak ve işi kolaylaştırmak; ikincisi de söylediklerinin her zaman arkasında durmaları.” dedi.