Kuveyt Türk’ten ödüllü hackathon etkinliği

Kuveyt Türk, 13-14 Mayıs tarihleri arasında ‘Dijital Bankacılık’ konusunda düzenleyeceği yarışmada dereceye giren kişi veya takımlara toplamda 45 bin TL’lik ödül verecek. Katılımcıların yarışma süresince yazılım fikirlerini kodlayarak hayata geçirecekleri ve rekabet edecekleri ‘Hackathon’ organizasyonu, Kuveyt Türk’ün bu alanda gerçekleştireceği ilk etkinlik olma özelliği taşıyor.

Kuveyt Türk, 13-14 Mayıs tarihlerinde ilk defa düzenleyeceği Hackathon “Dijital Bankacılık” kod yarışmasında, sunduğu fikir ile dereceye girmeye hak kazanan yarışmacı veya takımlara toplamda 45 bin TL’lik ödül dağıtacak. Birinci olan proje 20 bin TL, ikinci 15 bin TL, üçüncü 10 bin TL, dördüncü ve beşinci ise 3 bin TL’lik ödüle hak kazanacak.

Bilgisayar programcıları, grafik tasarımcıları, ara yüz tasarımcıları ve proje yöneticileri de dahil olmak üzere katılanların yoğun bir şekilde yazılım projelerinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen yarışmaya son başvuru tarihi ise 4 Mayıs.

Dijital Bankacılık alanında yaratıcı fikirler sunmak isteyen herkese açık

Hack günü, hackfest veya codefest olarak da bilinen Hackathon, katılanların belli bir süre zarfında yazılım projeleri geliştirerek, diğer takımlar ile rekabet içerisinde bulunduğu bir organizasyon. Hackathon’a Dijital Bankacılık alanında farklı fikirler sunmak isteyen herkes katılabiliyor ancak jüriye sunulacak fikirlerin hayata geçirilebilmesi için takımda en az bir yazılımcı bulunması gerekiyor. Yarışmacılar Hackathon’a ister tek, ister takım olarak katılabiliyor. Ancak takım olarak katılmak isteyen ekiplerin en fazla dört kişiden oluşması gerekiyor.

İstanbul dışından katılan yarışmacılara ulaşım masrafları Kuveyt Türk’ten!

İstanbul dışından Hackathon’a katılmak isteyen yarışmacılar için Kuveyt Türk, kişi başı maksimum 200 TL olacak şekilde yol masraflarını da karşılayacak. Bu imkandan faydalanmak için katılımcıların önce etkinlik için kayıt olması, daha sonra hackathon@kt-invent.com.tr adresine ulaşım talep ettiklerini içeren bir e-posta göndermeleri gerekiyor. Ulaşım talep eden yarışmacıların ödemelerini alabilmeleri için projelerini jüri üyelerine sunmaları gerekiyor.

Kuveyt Türk Hackathon organizasyonu hakkında detaylı bilgiye ve jüri üyelerine http://www.kt-invent.com.tr/ adresinden ulaşılabiliyor.