Kyocera, IFS’in çözümünü tercih etti

IFS, Nesnelerin İnterneti (IoT) uyumlu servis yönetimi uygulamasını 17 Avrupa ülkesindeki Kyocera Doküman Çözümleri şirketleri bünyesinde bulut üzerinde uygulamaya geçirecek.



Global kurumsal uygulamalar şirketi IFS, doküman görüntüleme çözümleri ve doküman yönetimi sistemleri üreticisi Kyocera Document Solutions Europe’un servis süreçlerini optimize etmek ve Avrupa genelinde ortak bir sistem kurmak üzere IFS Service Management çözümünü hayata geçirecek.

Kyocera Avrupa Doküman Çözümleri; yazıcılar, multi-fonksiyonel sistemler, sarf malzemeleri, yazılım çözümleri ve yönetilen doküman hizmetlerini kapsayan geniş ürün ve çözüm yelpazesiyle, verimli ve uygun maliyetli doküman süreçleri sağlıyor.

Birçok ERP ve yazılım sağlayıcısının kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesinin ardından, Kyocera Document Solutions Europe, servis süreçlerini optimize etmek ve Avrupa genelinde ortak bir bilgi teknolojileri (IT) çözümü kurmak üzere IFS Servis Yönetimi Çözümü’nü tercih etti. IFS çözümüyle şirket, servis sürelerini kısaltacak, sözleşme ve garanti yönetimini iyileştirecek ve iş ortaklarıyla verimli bir işbirliği elde edecek.

Çözüm; sadece IFS’e ait olan ve tam kapsamlı hizmet sunan bulut ortamı “IFS Managed Cloud on Microsoft Azure” üzerinde hayata geçirilecek. Projenin ilk fazında Avrupa için standart bir çözüm geliştirilerek Kyocera Document Solutions Europe genelinde pilot kullanım başlayacak. İkinci fazda bu standart çözüm, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’da bulunan ve aralarında Kyocera grubunun köklü şirketlerinden Triumph Adler’in de bulunduğu Kyocera’ya bağlı tüm şirketlerde uygulamaya geçirilecek.

Kyocera Document Solutions Europe Başkanı Takahiro Sato konu hakkında şunları dile getirdi: “Pazardaki tüm tanınmış ürünleri titizlikle inceledik. IFS bize, ilgili tüm servis alanları için en eksiksiz, entegre ve uluslararası olarak ölçeklendirilebilir yazılım çözümlerini sundu. Bizim için en kritik faktörlerden biri, IFS’in inovatif ve geleceğe odaklı yazılım mimarisiydi.”

IFS’in Orta Avrupa Satış ve Pazarlama Başkan Yardımcısı Peter Höhne ise şu açıklamayı yaptı: “Kyocera Document Solutions Europe ile yapılan sözleşme, IFS için önemli bir mihenk taşıdır. Stratejik açıdan böylesine önemli bir müşterinin kazanılması, servis yönetimi yazılımı alanındaki lider konumumuzu ve global şirketlerin Nesnelerin İnterneti ( IoT) ya da bulut gibi dönüştürücü teknolojiler alanındaki uzun vadeli yatırımlarımıza gösterdiği ilgiyi bir kez daha teyit etti.”