Kyocera ürünlerine BLI’dan ödül yağmuru

Dünyanın önde gelen bağımsız baskı ürünleri test kuruluşlarından Buyers Lab (BLI); 2017 Yaz Ödülleri kapsamında altı KYOCERA Document Solutions (Kyocera) ürününü üstün dereceyle ödüllendirdi.

Kyocera’nın TASKalfa serisine ait beş adet renkli fonksiyonlu fotokopi makinesi (TASKalfa 2552ci, 4052ci, 5052ci, 7052ci ve 8052ci) ve siyah beyaz lazer yazıcı ECOSYS P3055dn; BLI’ın açıkladığı 2017 Yaz Ödülleri kapsamında çeşitli ödüllere layık görüldü. Ödüllere aday gösterilen cihazlar BLI tarafından hem donanımsal, hem de yazılımsal açıdan ciddi testlere tabi tutuldu.

BLI A3 Segmenti Müdür Yardımcısı George Mikolay; Kyocera ürünlerinin ödüllendirilmesinde etkili olan en dikkat çekici özelliklerinin olağanüstü dayanıklı yapıları, kullanıcı dostu özellikleri ve pek çok yerleşik iş yazılımına kolayca entegre edilebilir nitelikleri olduğunu vurguladı.

Kyocera Bilgitaş Turkey Document Solutions A.Ş. İş Geliştirme ve Pazarlama Direktörü Türkay Terzigil; Kyocera ürünlerinin layık görüldükleri ödüller konusundaki fikirlerini şöyle dile getirdi; “Birden çok ürünümüzün son derece prestijli ve tarafsızlığı kanıtlanmış bir test kuruluşu tarafından ödüle layık görülmesinden gurur duyuyoruz. Bu ödüller kurulduğumuz günden bu yana cihazlarımızın en yüksek değere ve performansa sahip olması için durmaksızın çalışan, vaat ettiğimiz kaliteyi müşterilerimizle buluşturan tüm Kyocera çalışanları için çabalarımızın karşılığını aldığımızın bir kanıtı niteliğindedir.”

BLI Yaz Ödülleri kapsamında derece alan Kyocera ürünlerinin tam listesi şöyle;

– TASKalfa 2552ci: Üstün Nitelikli 25 ppm Renkli MFP

– TASKalfa 4052ci: Üstün Nitelikli 40 ppm Renkli MFP

– TASKalfa 5052ci: Üstün Nitelikli 50 ppm Renkli MFP

– TASKalfa 7052ci: Üstün Nitelikli 65-70 ppm Renkli MFP

– TASKalfa 8052ci: Üstün Nitelikli 70-80 ppm Renkli MFP

– ECOSYS P3055dn: Büyük Çalışma Grupları İçin Üstün Nitelikli Yazıcı