Kyocera’dan 8 yeni A3 ebatlı fotokopi

Kyocera, 5 yeni siyah beyaz ve 3 yeni renkli A3 çok fonksiyonlu fotokopi makinesini piyasaya sürdü.

Hızları dakikada 50 sayfa A4 ile dakikada 70 sayfa A4 arasında değişen Kyocera’nın yeni A3 siyah beyaz TASKalfa 5002i/6002i/7002i modelleri ile yeni A3 renkli TASKalfa 6052ci/7052ci/ 8052ci modelleri müşterilere birçok yenilik sunuyor.

Tam hızda sunulan 1.200×1.200 dpi baskı çözünürlüğüyle tüm ürünler etkileyici bir baskı kalitesi vaat ediyor. Daha mükemmel görüntü kalitesi ihtiyacı olan şirketler ya da özellikle karışık iş akışları için TASKalfa 6052ci/7052ci/ 8052ci modellerinde yeni geliştirilen daha geniş renk sıkalası mevcut olmakla birlikte opsiyonel olarak Fiery yazıcı kontrolorü bulunuyor. TASKalfa 6052ci ve TASKalfa 5002i/6002i modellerinde SRA3 (320×450 mm) boyutundaki kağıda baskı almak mümkün. Bunun yanı sıra, tüm modellerde banner kağıdına, etiket ayraç kağıtlarına ve en fazla 300 gram’a kadar kağıda baskı almak mümkün. Ürünler sahip olduğu yeni geliştirilen hybrid toner teknolojisi sayesinde kullanıcılara daha yüksek baskı kalitesi, daha az toner tüketimi ve daha düşük TEC değerleri sunuyor. TASKalfa 5002i/6002i ve TASKalfa 6052ci/7052ci/ 8052ci modellerinde bulunan kullanıcıların gerçekten zamanı gelmeden toner değiştirmesini önleyen toner kilit özelliği bulunuyor.

KYOCERA Bilgitaş İş Geliştirme ve Pazarlama Direktörü Türkay Terzigil konuyla ilgili görüşlerini “Her Kyocera çok fonksiyonlu fotokopi makinesinde olduğu gibi önemli olan kullanıcılarımıza gerçekten ihtiyaçları olan çözümü sunmaktır.Yeni TASKalfa serimizde yer alan her cihaz, pek çok son teknoloji çeşidi barındıran esnek bir bilgi paylaşım merkezidir.“diye konuştu.