Kyocera’nın iş uygulamasına BLI ödülü

Kyocera’nın iş uygulaması Teaching Assistant, Buyers Lab (BLI) tarafından 2017 ”Öne Çıkan Eğitim Pazar Çözümü” ödülüne layık görülerek en prestijli “Test Edilen Altın Çözüm” derecesine sahip oldu.

Teaching Assistant, bir çok fonksiyonlu fotokopi makinesi uygulaması olup öğretmenlere çoktan seçmeli ve yuvarlak doldurmalı test formları yaratma ve basma imkânı vermesinin yanı sıra cevap anahtarı ve cevap kâğıtlarını otomatik olarak tarayarak tamamlanmış testleri puanlıyor ve analiz ediyor. Uygulamanın analitik özellik skalasında not/sıra dağılımını gösteren grafik, en kolay ve en zor sorular ile ortak öğrenci performans çizelgesi yer alıyor.

Teaching Assistant, şirketler ile okulların dokümanlarını daha etkili ve maliyet etkin bir biçimde yakalamasını, dağıtmasını ve yönetmesini vaat ediyor.

KYOCERA Bilgitaş İş Geliştirme ve Pazarlama Direktörü Türkay Terzigil,“Kyocera’nın Teaching Assistant uygulaması, öğretmenler için zaman tasarrufu sağlayan ve eğitimi geliştiren bir uygulamadır. Uygulama, çoktan seçmeli test de dâhil olmak üzere birçok sürecin kolayca gerçekleşmesini sağlayarak, öğretmenlere yardımcı olmakta ve diğer önemli sınıf aktivitelerine daha fazla zaman harcamalarına imkân vermektedir.” şeklinde konuştu.