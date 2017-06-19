Kyocera’nın veri güvenliğine verdiği önem tescillendi

KYOCERA Document Solutions Avrupa’nın veri güvenliği yönetimi konusundaki başarısı; bu alanda uluslararası kabul gören tek sertifika olan ISO 27001’le belgelendi.

Uluslararası standartlara uygunluk konusunda önde gelen kurumlardan BSI Group, 2016 yılı Nisan ayında başlayan ayrıntılı denetim sürecinin ardından 2017 yılı Nisan ayında Kyocera’nın ISO 27001 belgesi almaya hak kazandığını duyurdu. Bir yıllık süreçte Kyocera’nın Hollanda Hoofddorp’daki merkez ofisi başta olmak üzere EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) ülkelerindeki çeşitli ofisleri denetlendi.

Bilgi güvenliği yönetim sistemleri konusundaki uzmanlığı ölçmeye yönelik ve alanında uluslararası kabul gören tek sertifika olan ISO 27001; bir firmanın hem kendi bünyesinde üretilen kurumsal bilgileri, hem de müşteri verilerini gizlemede en iyi standartlara ulaşıp ulaşmadığını denetliyor. Belgeyi almaya hak kazanan kurumlar veri güvenliği alanında en yüksek standartlara sahip kabul ediliyorlar.

Kyocera Avrupa Bilgi Güvenliği Yöneticisi Andrie Muchtar konu hakkında “Bu önemli sertifikayı almaya hak kazanan kurumlardan biri olduğumuz için mutluyuz. Çalışanların ve müşterilerin verilerinin güvenliği açısından en yüksek standardı ortaya koyan bu belgenin rekabet ekonomisinin sağlıklı biçimde sürdürülebilmesi açısından ihalelere katılmada önemli bir şart haline gelmesi gerektiğine inanıyoruz.” yorumunda bulundu.

Kyocera Avrupa Başkanı Takahiro Sato ise yaptığı açıklamada “ISO 27001 sertifikasına sahip olmak Kyocera Avrupa’ya yalnızca büyük bir ticari değer katmadı, aynı zamanda yüksek bilgi güvenliği yönetimini geniş anlamda sürdürülebilir kılmanın kapılarını da açtı. Bize göre bu sertifikanın belgelediği değerler şirketimizin sloganı olan “İnsan olarak doğru şeyi yapmak.” felsefesiyle uyumludur” dedi.