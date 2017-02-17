Lenovo, gözünü akıllı telefon ve sunucu pazarına dikti

Lenovo, 2016 yılı son çeyrek mali raporunu açıkladı. PC pazarında %22.4 pazar payıyla liderliğini sürdüren Lenovo, mobil ürünler ve sunucu alanında da hedef büyüttü.

Lenovo, 2016 yılının son çeyreğine (Ekim – Kasım – Aralık) ait mali rapor verilerini açıkladı. Bilgisayar pazarında %22.4 oranında rekor pazar payı ile dikkat çeken teknoloji devi, küresel ekonominin devam eden belirsizliklerine rağmen son çeyrek rapor verilerinde oldukça sağlam bir performans gösterdi.

Lenovo CEO’su Yang Yuanqing ilk değerlendirmesinde teknoloji devinin performansından memnun olduğunu belirtti ve açıklamasında,“Şirketimizin PC alanındaki güçlü duruşu bu çeyrekte de devam ediyor. Mobil ürünler alanındaki işlerimiz ise iyi bir gelişim gösterdi. Sunucu alanında ise şu an yürürlükte olan bir gelişim planımız var. Sunucu ve mobil ürünler alanında oturtmaya çalıştığımız sistemin karlı bir büyüme süreci sergileyeceğinden eminiz” ifadelerini kullandı.

15.7 milyon bilgisayar sevkiyatı

Son çeyrekte Lenovo’nun PC ve akıllı cihaz pazarında satışları bir önceki yıla göre %2 oranında artarken bir önceki çeyreğe göre ise bu alanlarda %10.2 oranında büyüme kaydedildi.

Özelikle Kuzey Amerika pazarındaki ciddi oranda büyüme gerçekleştiren Lenovo, geçtiğimiz yıla göre %14 artırdığı sevkiyatıyla, bu çeyrek boyunca 15.7 milyon PC sevkiyatı gerçekleştirdi. Bu veriye göre Lenovo’nun büyümesi, aynı dönemde pazardaki rakiplerinin yaşadığı %2 oranındaki düşüş göz önüne alındığında 4 puanlık bir artışı işaret etti.

Tablet pazarında %10 büyüme:

Lenovo tablet pazarında da geçtiğimiz yıla göre %10 oranında artarken, piyasanın durumuyla karşılaştırıldığında ise bu artış 29 puana çıkıyor.

15 milyon telefon sevkiyatı

Akıllı telefon değerlendirmesinde de gelişimini sürdüren Lenovo bu çeyrekte 2.2 milyar dolarlık bir satış grafiği yakaladı ve satışlar bir önceki çeyreğe göre %7 oranında artış gösterdi. Özellikle gelişmiş ülkelerde çok önemli bir büyüme gözlenirken, Moto Z lansmanı öncesinde pazara sunulan Moto G sevkiyatı geçtiğimiz yıla göre %12 arttı.