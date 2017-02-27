Lenovo, Moto G ailesinin yeni modellerini tanıttı

Lenovo, Moto G ailesinin yeni modellerini tanıttı
, 27 Şubat 2017

Lenovo, teknoloji dünyasının en büyük fuarı olan Mobile World Congress’de merakla beklenen Moto G ailesinin iki yeni akıllı telefonunu tanıttı.

Moto G5 

2800 mAh’lık bataryaya sahip Moto G5,   Qualcomm Snapdragon 430 işlemciyi bünyesinde barındırıyor.  Moto G5,  5.0″ Full HD ekranı ve şık tasarımıyla kullanıcıların beğenisine sunuluyor. 13MP kamera ve otofokus özelliklerinin yanında daha hassas ve çarpıcı fotoğraflar için hızlı odaklamayı sağlayan yazılımlarla birlikte gelen Moto G5,  parmak izi okuyucu özelliği bulunuyor. 

Yeni Moto G5 Plus 
Qualcomm Snapdragon 625 işlemcisi sayesinde iddialı bir hıza sahip olan Moto G5 Plus, 12MP arka kamerasıyla 4K Ultra HD çekim yapabilmesinin yanında 4x dijital zoom özelliğiyle akıllı telefonlar arasında önemli bir yere sahip olacak. 3000 mAh’lık batarya ile birlikte gelen Moto G5 Plus sadece 15 dakikalık şarj ile 6 saat kullanım imkanı tanıyan Turbo Power teknolojisiyle güç konusunda da iddialı bir akıllı telefon olarak teknoloji severlerin yeni favorisi olmaya aday.

Kategoriler Haber
Tags: lenovo, mobil dünya kongresi 2017, Moto G ailesi, Moto G5, Moto G5 Plus, özellikler

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