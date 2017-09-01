Lenovo, Moto X4’ü vitrine çıkardı! İşte özellikleri

Almanya’nın başkenti Berlin’de gerçekleşen IFA 2017 fuarında Lenovo, yeni akıllı Moto X4’ü duyurdu. İşte MotoX4’ün tüm özellikleri…

Tasarım olarak Moto X4, Gorilla Glass korumalı 1080p çözünürlüklü 5.2 inçlik bir ekran ile geliyor. Çift camlı sandviç tasarım ile gelen Moto X4’te IP68 sertifikası bulunuyor. Donanım olarak ise Snapdragon 630 işlemcisiyle gelen Moto X4’te 3 GB RAM ve 32 GB dahili depolamanın yanında SD kart desteği de bulunuyor. 15 W hızlı şarj özelliği bulunan Moto X4’te 3.000 mAh gücünde bir batarya bulunuyor.

Moto X4’te 12 MP ve 12 derece ultra geniş açılı 8 MP’lik çift arka kamera bulunuyor. Kameralarda faz algılama, çift tonlu LED flaş, bokeh efekti, ultra geniş açılı çekim, seçmeli siyah ekran, arka plan değiştirme ve 4K video kayıt özellikleri bulunuyor. Moto X4’ün ön tarafında ise 16 MP çözünürlüklü LED flaşlı bir kamera yer alıyor.

Moto X4’te isteğe bağlı olarak çift SIM kullanma, parmak izi tarayıcısı, 3 adet mikrofon, Bluetooth 5.0 bağlantısı ile 4 kablosuz hoparlöre kadar bağlanabilmenin yanında USB Type-C girişi yer alıyor

Android Nougat işletim sistemiyle gelen Moto X4’te Amazon’un Alexa isimli sesli asistanı bulunuyor. Kullanıcılar, Moto X4 kilitli olsa bile Alexa’ya erişebiliyor. Moto X4’te bulunan Moto Key isimli özelliğiyle kullanıcılar, tek dokunuşta parola korumalı web sitelerine erişebiliyor.

Moto X4, sonbaharda siyah ve mavi renk alternatifleriyle satışa sunulacak.