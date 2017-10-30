Lenovo ve Intel’den güvenli kimlik doğrulama için işbirliği

Lenovo ve Intel kullanıcıların çevrimiçi gezinme, çalışma ve alışveriş eylemlerini desteklemek için ilk bilgisayara entegre kimlik doğrulama önlemlerini tanıttı.

7. ve 8. nesil Intel Core işlemcilerindeki Intel Online Connect’i kullanarak FIDO sertifikalı kimlik doğrulayıcıları doğrudan bilgisayarların kalbine entegre ediyor ve PayPal, Google, Dropbox ve Facebook gibi popüler web sitelerine giriş yaparken daha kolay ve daha güvenli bir kimlik doğrulama sağlıyor.

Geçen yılki veri ihlallerinin %81’i zayıf, varsayılan ya da çalınmış şifreler nedeniyle gerçekleşti ve şifre çalma saldırıları %65 oranında arttı. Günümüzde çevrimiçi gizlilik, kimlik ve her türlü verinin korunması hiç olmadığı kadar önemli bir hale gelirken, bu durum daha sağlam güvenlik uygulamalarını gerektiriyor.

Web sitelerine giriş yaparken tek doğrulama aracı olarak parolalara bağlı kalmak yerine artık kullanıcıların Universal Authentication Framework (UAF) ile entegre parmak izi okuyucusuna parmağıyla dokunarak ya da Universal 2nd Factor (U2F) ile ekran üzerindeki tuşa gerçek zamanlı tıklayarak giriş yapabilecekleri daha güvenli bir yol da var. Bu entegre FIDO kimlik doğrulayıcıları ile web siteleri bilgisayarın donanımına yerleşmiş ve korunan güvenlik anahtarları kullanıyor. Bu şekilde de kullanıcı güvenliğini artırarak sahtekarlığı azaltıyor.

7. ve 8. nesil Intel Core işlemcilerde olan Intel Online Connect ve Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) daha güvenli bir kullanıcı deneyimi için var olan entegre parmak izi okuyucu sayesinde kullanıcı kimlik doğrulama bilgileri için koruma sunuyor. Satıcılar, kimlik doğrulayıcılarının doğrudan bilgisayarlara eklenmesi sayesinde bu tarz gelişmiş güvenlik önlemlerini bilgisayarlarını düzenli olarak sosyal medyaya ulaşmak, internet bankacılığı kullanmak ve çevrimiçi alışveriş yapmak için kullanan milyonlarca kişiye sunabilecekler. Bu entegre çözüm, parolalara bağlı kalmayı azaltmayı ve kullanıcıların en hassas kişisel verilerini şifre hırsızlığı ya da zararlı yazılım saldırılarından korumayı amaçlıyor.

Hangi ürünlerle uyumlu?

Intel Online Connect, internetten indirilebilir ve Intel SGX’i etkinleştirmiş 7, 8. ya da daha yeni nesil bir Intel Core işlemcisi olan tüm Lenovo bilgisayarları için Lenovo System Update ve Lenovo App Explorer üzerinden kullanıma sunulacak.

Uyumlu Lenovo sistemleri: Yoga 920, IdeaPad 720S, ThinkPad X1 Tablet (2. nesil), ThinkPad X1 Carbon (5. nesil), ThinkPad Yoga 370, ThinkPad T570, ThinkPad P51s, ThinkPad T470s, ThinkPad X270 and ThinkPad X270s.