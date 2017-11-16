Lenovo yapay zeka alanında yeni girişimlerini duyurdu

Lenovo Veri Merkezi Grubu, önceki gün düzenlenen Supercomputing etkinliğinde, müşterilerin yapay zekayı kullanmaya başlamalarına ve artırılmış zeka yetenekleri kazanmaları amacıyla tasarlanan yeni girişimleri duyurdu.

Yapay zeka konusunda yapılan bir ankete katılanların %76’sı, yapay zekanın operasyon stratejilerinin başarısı açısından asli önem taşıdığını belirtirken, katılımcıların %64’ü, teknolojinin kuruluşlarının uzun vadedeki büyümesinin temel bileşenlerinden biri olduğunu belirtmiş. Aynı zamanda, mevcut veri miktarının 2020 yılında 44 trilyon gigabayta ulaşacağı tahmin ediliyor.

Bunlar göz önüne alındığında, bu bilgileri işleme, eyleme dönüştürülebilir öngörüler üretme ve önemli ticari ve bilimsel ilerlemelere zemin oluşturma yeteneğine sahip bir yüksek performanslı bilgi işlem altyapısı üzerinde oluşturulacak derin öğrenme ve çıkarsama yeteneklerine her geçen gün daha çok ihtiyaç duyuluyor.

Lenovo Veri Merkezi Grubu başkanı Kirk Skaugen, “Yapay zeka, geleneksel iş stratejileri ve bilimsel araştırmalar üzerinde şimdiden derinlemesine bir etki yaratıyor ve üst düzey liderlerin çoğu, bu konuyu gelecek yıl için bir öncelik olarak kabul ediyor. Günümüzde kuruluşların sahip olduğu çok yüksek miktardaki verilerden gerçek anlamda yararlanmak için müşterilerimizin yapay zekayı günümüzün rekabetçi iş ortamında başarıya ulaşmalarına yardımcı olacak bir araç olarak benimsemesi gerekiyor” şeklinde açıklıyor ve ekliyor: “Yeni açılan küresel yapay zeka inovasyon merkezlerimiz ve kapsamlı ürün ve hizmet portföyümüzle yapay zeka sistemlerini hayata geçirmekte kararlıyız.”

Lenovo, yapay zekanın hastalıkların tedavilerinin bulunması ya da iklim değişiminin etkisinin anlaşılması gibi küresel insani çabalarda ilerleme kaydedilmesine imkan tanıyan yenilikçi araştırmalara olanak sağlama becerisini araştıran müşterileriyle de iş birliği yapıyor.

Örneğin tarım, dünyadaki tatlı su kullanımının % 70’ini oluşturuyor ve 2050 yılında, artan küresel nüfusun gereksinim duyduğu gıda arzındaki artışın desteklenmesi için %10 oranında daha fazla su kaynağına gereksinim duyulacağı tahmin ediliyor. Tarım için kullanılabilecek tatlı su rezervi azalırken, su kıtlığının yüksek risk arz ettiği bölgelerin önceden belirlenmesi ve hem yerel çiftçiler hem de toplumun geneli açısından gıda üretimi üzerindeki olumsuz etkilerinin asgari düzeye indirgenmesi amacıyla mevcut su kaynaklarının yönetilmesi kritik önem taşıyor.

Kuzey Carolina Eyalet Üniversitesi (NCSU) bünyesindeki araştırmacılar, Lenovo ile iş birliği içerisinde, bu küresel sorunu azaltmak için çalışıyor. NCSU, yapay zekanın olanak sağladığı bir coğrafi görüntü analizi işlemi kullanarak, tarım arazilerini saptamak, tarım mahsullerini belirlemek, toprak koşullarını izlemek ve su gereksinimlerini mevcut su kaynakları doğrultusunda hesaplayarak kuraklık yaşanan bölgelerin haritalarını oluşturmak amacıyla derin öğrenme algoritmaları uyguluyor.

Aynı yapay zeka yöntemleri, yerel ve küresel çiftçilerin sulama için su ve enerji kaynaklarını verimli biçimde yönetmek, kârlılıklarını artırmak ve aynı zamanda sınırlı doğal kaynakları korumak amacıyla mahsul ve toprak sağlığını incelemesine yardımcı oluyor.

Londra Üniversitesi (UCL) bünyesindeki araştırmacılar, dünyanın en büyük ve en güçlü partikül hızlandırıcısı olan CERN’deki Büyük Hadron Çarpıştırıcısında gerçekleştirilen ATLAS deneyinden yüksek enerjili partikül çarpışması olaylarını yeniden oluşturuyor. Bu çalışma, evrenin oluşumuna ilişkin en temel sorulardan bazılarının yanıtlanmasında önemli rol oynuyor. Ancak, Büyük Hadron Çarpıştırıcısındaki çarpışmaların artan yoğunluğu, maliyetinin karşılanması mümkün olmayan bilgi işlem kaynakları gerektirecek geleneksel kalıp saptama yöntemlerini zorluyor.

Araştırmacılar, Lenovo ile olan iş birliği sayesinde, ATLAS’tan elde edilen görüntü verilerini geleneksel yöntemlere kıyasla çok daha verimli bir biçimde kullanarak partiküllerin izledikleri yolları yeniden oluşturmak için yapay zekayı kullanmayı hedefliyor.

Lenovo’nun Veri Merkezi Grubu, Lenovo’nun yapay zeka AR-GE çalışmalarına ve girişimlerine yapmış olduğu 1,2 milyar ABD doları tutarındaki daha geniş kapsamlı yatırımlarından yararlanarak, Morrisville, Kuzey Carolina; Stuttgart, Almanya ve Pekin, Çin’de bulunan ve müşterilerin yapay zekanın en önemli ticari ya da insani sorunlarının çözülmesine nasıl yardımcı olabileceğini keşfetmelerine olanak sağlamak üzere tasarlanan üç yeni yapay zeka inovasyon merkezini işletiyor.

Lenovo’nun 100’den fazla veri bilimi uzmanı ve uzman yapay zeka geliştiricisi; şimdiden tümörleri saptamak, sınıflandırmak ve teşhis konulmasında doktorlara destek sağlamak için kullanılabilecek hasta görüntüleme sonucu tarama gibi yapay zekanın olanak sağladığı çözümler tasarlamak üzere çalışıyor.

Lenovo müşterileri, inovasyon merkezi hizmetlerine uzaktan erişebiliyor ve yüksek performans için optimize edilmiş çeşitli sistemler üzerinde uygulamaları ve iş yüklerini test etme ve iyileştirme fırsatından yararlanabiliyor. Ayrıca, iş ortaklarından, veri bilimi uzmanlarından ve diğer müşterilerden oluşan geniş bir uzmanlar topluluğuna katılarak dünyanın en önemli sorunlarından bazılarının çözülmesine yardımcı olmak için öngörülerini ve öğrendiklerini paylaşabiliyorlar.

Kapsamlı yüksek performanslı hesaplama çözümleri ve hizmetleriyle Yapay Zeka yetenekleri sunuluyor

Yapay zeka, makine öğrenimi ve derin öğrenme iş yükleri için esnek, çevik ve yüksek performanslı hesaplama açısından optimize edilmiş bir temel altyapı gerekiyor. Müşterilerin bu dönüşüme yönelik yetenekleri takip etmesine destek olmak için Lenovo bugün özellikle geleceğe yönelik iş yükleri için tasarlanmış olan iki ürünün duyurusunu yaptı:

• ThinkSystem SD530 için yeni GPU’lar: En güncel NVIDIA Volta mimarisi tabanlı Tesla V100 GPU hızlandırıcıları ve Intel Xeon Scalable Systems Ürün Ailesi işlemcileri için desteği kapsar. ThinkSystem SD530, yüksek performanslı hesaplama ve yazılım tanımlı olanaklar gibi büyük ve karmaşık ortamları yönlendirmek üzere güç ve ölçeklenebilirlik isteyen müşteriler için kolaylıkla uyarlanabilir. Yeni Tesla V100 sayesinde ThinkSystem SD530, büyük ölçekli eğitim iş yüklerininin yanı sıra sonuçlar dahil olmak üzere Yapay Zeka uygulamaları için güçlü bir seçenek haline geliyor.

• Lenovo Intelligent Computing Orchestrator (LiCO), Yapay Zeka uygulamalarının geliştirilmesini hızlandırmaya yardımcı olan kullanımı kolay bir GUI’ye sahip, güçlü bir yönetim ürünleri grubudur. LiCO, en popüler açık kaynaklı Yapay Zeka çerçevelerini içerir, sinir ağı eğitimini izler, çok projeli ortamlarda Yapay Zeka iş yüklerini zamanlar ve farklı çözüm sağlayıcıların çözümleriyle birlikte çalışabilir.

Lenovo’nun HPC portföyüne en son eklenen donanım ve yazılımlar ve bunların yanı sıra danışmanlık ve test için üç adet küresel yapay zeka inovasyon merkezinin açılması sayesinde Lenovo, her boyuttan müşterisine tam, uçtan uca ve uygun maliyetli bir Yapay Zekayı hayata geçirme yöntemi sunar.