Lenovo yapay zeka konseptlerini tanıttı!

Lenovo, Tech World İnovasyon Zirvesi’nde yapay zeka ürünü cihazlarıyla yer aldı. Zirvede, 24 saat kalp atışınızı takip edip tehlikeli durumlarda sinyal veren SmartVest’ten, hava durumunu ve trafiği analiz edip randevularınızı ayarlayan sanal asistan CAVA’ya kadar birçok yeni cihaz tanıtıldı.

Teknoloji devi Lenovo, bu yıl üçüncüsü düzenlenen Lenovo Tech World İnovasyon Zirvesi’nde, yapay zekanın geleceğine yeni ürün ve teknolojilerini tanıttı.

Sanal asistan Lenovo CAVA

Yeni sanal asistan Lenovo CAVA ile artık hayat çok daha kolay. Takviminizi düzenlemek, etkinliklerinizi planlamak ve alışkanlıklarınızı temel alarak size hatırlatmalar yapmak için yüz tanıma sistemi ve dil algılama teknolojisi kullanan CAVA, mesajlarınızı algılayarak ajandanız ile ilgili tavsiyelerde bulunabilir. Örneğin, hava durumu ve trafik verilerini analiz ederek randevunuzu günün hangi saatine almanız gerektiğini önerebilir.



Lenovo daystAR

Artırılmış gerçekliğin en son hali olarak değerlendirilen Lenovo DaystAR ise 40 derecelik görüş alanına sahip optik ekranıyla gerçeklik anlayışınızı değiştirecek. Birçok farklı hizmet ve uygulama ile birlikte çalışabilme özelliğine sahip DaystAR, 3D içeriği tarayabilme, hatta yükleyip düzenleyebilme imkanı da tanırken, çeşitli sektörler için uygulamalar geliştirmekte kolaylıkla kullanılabilir.

Lenovo SmartVest

Yeni cihazlardan bir diğeri Lenovo SmartVest ise kalp sağlığınızı her zaman, her yerde kolayca takip etmeniz için sürekli yanınızda taşıyabileceğiniz yeni sağlık asistanınız olarak dikkat çekiyor. Standart 12 lead sistemini kullanan bir akıllı giysi olan Lenovo SmartVest, kalp hareketlerini gerçek zamanlı olarak takip etmek için giysi üzerindeki 10 farklı sensörden yararlanıyor. Kalp sinyallerini 24 saat gerçek zamanlı olarak kaydeden Lenovo SmartVest, taşikardi gibi anormallikleri kolayca tespit edebiliyor; kalp hareketlerinde anormal bir durum tespit ettiğinde ise bunu bir uyarı ile bildiriyor.

Xiaole

Lenovo, müşteri hizmetleri sektörü için özel olarak geliştirdiği Xiaole yapay zeka platformunu da tanıttı.Platform, müşterilerle yapılan görüşmeleri bire bir analiz ederek süzgeçten geçirip, müşteriye günün 24 saati kişiselleştirilmiş bir kullanıcı deneyimi sunabiliyor.

Lenovo SmartCast +

Bugün pek çok hoparlör size yalnızca ses deneyimi sunarken, akıllı hoparlör Lenovo SmartCast +,ses ve nesneleri tanıyarak aynı zamanda AR (artırılmış gerçeklik) deneyimi sunuyor. Örneğin cihaz, peri masalı modülü ile çocukların yabancı dil öğrenmesini sağlarken, masalın illüstrasyonları ve alt yazılarını da yansıtarak çocukların eğlenirken öğrenmesini kolaylaştırıyor.