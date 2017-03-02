Lenovo’dan Türk Lirası ile ürün kiralama kampanyası

Lenovo, Türk Lirası ile ürün kiralama kampanyasına başlıyor. Şirketler döviz dalgalanmalarından etkilenmeden ve sabit kur imkanıyla Lenovo ürünlerini kiralayabilecek

Lenovo, kiralama alanında faaliyet gösteren Grenke firması ile Türk Lirası bazında iş birliğine başlıyor. Tüm ThinkPad ürünleri için geçerli olacak kampanya ile küçük ve orta ölçekli işletmeler, döviz kurlarının inişli çıkışlı performansının yatırım gücünü etkilemesine izin vermeden, TürGk Lirası ile kiralama yapabilecek.

31 Mart 2017’ye kadar geçerli olacak kampanya ile küçük ve orta ölçekli girişimleri desteklemeyi amaçlayan Lenovo sayesinde işletmeler, kiralama modelini kullanarak, sermayelerini bu gidere bağlamadan yüksek maliyetli teknolojik donanımları temin edebilecek. Türk Lirası’na bağlı kampanya ile firmalar döviz dalgalanmalarından etkilenmeden yatırımlarına devam edebilecek