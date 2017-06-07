letgo 1,5 yılda yüzde 680 büyüdü

İkinci el eşya alım satım mobil platformu letgo, Türkiye faaliyetlerine yönelik yeni verilerini açıkladı.

Ocak 2016’da Türkiye’ye giriş yapan letgo, ikinci el alışverişi kolaylaştıran ileri teknolojisi ve kullanım kolaylığı odaklı ara yüzü sayesinde ilk günden itibaren en popüler uygulamalar arasına girdi. Aktif olarak 16,5 milyonun üzerinde ürünün satışta bulunduğu uygulamaya her ay 4.2 milyon yeni ürün ekleniyor.

Mobil internet ve akıllı telefon kullanımının hızla arttığı Türkiye pazarında 1,5 yıl gibi kısa bir sürede aylık 4,2 milyon yeni ürünün listelenmesine ulaşan letgo, yüzde 680’in üzerinde bir büyüme kaydetti. Aktif olarak satışta olan ürün sayısı ise 16,5 milyonu aşarak, uygulamayı ikinci el pazaryerleri arasında sektör liderliğine taşıdı. ABD başta olmak üzere çeşitli ülkelerde de ikinci el eşya alım satımında en çok tercih edilen uygulamalar arasında yerini alan letgo, dünya genelinde 45 milyon indirilme sayısını aştığını ve platform üzerinden satımı gerçekleşen ürünlerin değerinin yaklaşık 23 milyar doları bulduğunu açıkladı.

“letgo e-ticarette yeni bir dönem başlattı

letgo kurucu ortaklarından Alec Oxenford, “letgo, ileri teknolojiyi akıllı tasarımla birleştirerek e-ticaret sektöründe ikinci el alışverişi çok kolaylaştırdı. İşte bu yüzden de e-ticaret sektöründeki taşları yerinden oynatabildi” dedi. Oxenford sözlerini şöyle sürdürdü; “Tüketicilere çevrelerindekilerle alışveriş yapmanın yarattığı değeri göstererek, Türkiye ikinci el ekonomisinin büyümesine katkı sağlıyoruz.”

Şirket, yayımladığı Türkiye raporunda alıcı ve satıcıların uygulama üzerinden aylık 85 milyon adede varan mesaj gönderdiklerini açıkladı. Ayrıca kullanımı kolay ve eğlenceli bir alışveriş imkanı sunması nedeniyle de aktif kullanıcı sayısının 2016 başından bugüne 5 kat arttığı belirtildi.