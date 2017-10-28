LG Electronics Türkiye bu sene de Kore Gazilerini unutmadı

LG Electronics Türkiye, Caddebostan’daki Büyük Kulüp’te, Türkiye Muharip Gaziler Derneği ve Kore Gazileri ile bir araya geldi.

Gelenekselleşen yemekte LG Electronics Türkiye Genel Müdürü Seonghak Kim ve dernek başkanları gazilere hitap etti. Konuşmaların ardından gaziler, fasıl grubunun özel konseriyle eğlenceli dakikalar geçirdi.

LG Electronics Türkiye, 26 Ekim Perşembe günü Caddebostan Büyük Kulüp’te gerçekleştirdiği öğle yemeğinde Türkiye Muharip Gaziler Derneği ve Kore Gazileri ile buluştu. LG’nin 9 yıldır aralıksız sürdürdüğü bu buluşmada, LG Electronics Türkiye Genel Müdürü Seonghak Kim, Türkiye Muharip Gaziler Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Ahmet Kendigel ve Pendik Şubesi Başkanı Sefa Altunparlar da hazır bulundu.

LG Electronics Türkiye Genel Müdürü Seonghak Kim, etkinlikte gerçekleştirdiği konuşmasında; “LG Electronics Türkiye olarak; derin ve duygusal bir önem taşıyan, gelenekselleştirdiğimiz bu buluşma hepimiz için özel bir anlam ifade ediyor. 9 yıldır birlik ve dayanışma ruhunu taşıdığımız bu özel etkinlikte sizlerle birlikte olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. “ dedi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Ahmet Kendigel ve Pendik Şubesi Başkanı Sefa Altunparlar’ın da konuşmalarıyla gazilere şükranlarını sunduğu etkinlikte, Kadın Fasıl Grubu da özel konseriyle gazilere ve ailelerine keyif dolu anlar yaşattı.