LG G6’nın fiyatı ne kadar?

LG’nin Mobil Dünya Kongresi etkinliğinde tanıttığı LG G6 akıllı telefonun fiyatı belli oldu. Cihazın fiyatı Avrupa ülkeleri için açıklandı.

Rakipleri Google Pixel, Samsung Galaxy S8 ve iPhone modellerine göre oldukça uygun fiyata satışa çıkacak olan LG G6, 2017 yılının en çok satış yapan akıllı telefon modeli ihtimali yüksek.

MediaMarkt Almanya’da açıklanan LG G6 satış fiyatı 750 Euro olarak belirlendi. Diğer amiral gemisi telefonların Almanya fiyatları ise şu şekilde:

Apple iPhone 7 Plus 32 GB : 900 euro

Google Pixel XL 32 GB: 900 euro

HTC U Ultra 64 GB: 750 euro

Huawei P10 Plus 128 GB: 750 euro

Samsung Galaxy S7 Edge 32 GB: 610 euro