LG G6, Türkiye’de ne zaman satışa çıkıyor?

LG’nin en yeni amiral gemisi LG G6, çok yakında Türkiye’de satışa çıkıyor. İşte o tarih ve fiyatı.

LG, merakla beklenen yeni amiral gemisi LG G6’yı, Astro Black, Ice Platinum ve Mystic White olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle Türkiye’deki kullanıcılarla 19 Nisan 2017 tarihinden itibaren buluşturacak. Ön satış kampanyası dahilinde kullanıcılar, 1 -18 Nisan 2016 tarihleri arasında telekom operatör satış kanallarında LG G6 ile birlikte stoklarla sınırlı olmak üzere LG Minibeam (PH 150) projektöre sahip olma fırsatını yakalayacak.

163 gram ağırlığa ve 148.9 x 71.9 x 7.9 mm boyutlarında olan LG G6, 2880 x 1440 piksel çözünürlükte 5,7 inç ekran (564 ppi), Qualcomm Snapdragon 821 işlemci, 4 GB RAM, 32/64 GB dahili bellek (microSD kart ile 256GB’a kadar genişletilebilir), 13 MP sensörlerden oluşan çift arka ve 5 MP geniş açılı ön kamera ve 3300 mAh kapasiteli bir pile sahip. Suya ve toza dayanıklı IP68 sertifikası olan cihaz Qualcomm Quick Charge 3.0 hızlı şarj teknolojisini destekliyor ve ürünün üzerinde parmak izi sensörü bulunuyor.

LG G6’nın tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı 3699 TL olacak ve 19 Nisan itibariyle avantajlı tarife seçenekleri ile kullanıcıların beğenisine sunulacak.