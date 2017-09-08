LG Q6 Türkiye’de satışa çıkıyor

LG Q6 Türkiye’de satışa çıkıyor
, 8 Eylül 2017

LG Electronics’in yeni telefonu LG Q6’nın fiyatı ve Türkiye çıkış tarihi belli oldu. 

LG Electronics, yeni akıllı telefonu LG Q6’yı Buz Platini (Ice Platinum), Astro Siyah (Astro Black), Terra Altın (Terra Gold) ve Mistik Beyaz (Mystic White) olmak üzere farklı renk seçenekleri ve beraberindeki sürpriz hediyeleriyle birlikte Türkiye’deki kullanıcılarla Eylül ayının ortalarından itibaren buluşturacak. LG G6’nın ardından FullVision görüntü kalitesine sahip ilk akıllı telefonu.

LG Q6 ülkemizde Eylül ortasında satışta olacak ve 1299 TL fiyat etiketine sahip olacak.  

 

Teknik Özellikler: 

– Chipset: Qualcomm Snapdragon™ 435 Mobile Platform
– Ekran: 5.5-inç 18:9 FHD+ FullVision Ekran (2160 x 1080 / 442ppi)
– Hafıza: 3GB RAM / 32GB ROM
– Kamera: Arka 13MP Standart Açı / Ön 5MP Geniş Açı
– Batarya: 3,000mAh (yerleşik)
– İşletim Sistemi: Android 7.1.1 Nougat
– Boyut: 142.5 x 69.3 x 8.1mm
– Ağırlık: 149g
– Ağ: LTE / 3G / 2G
– Bağlantı: Wi-Fi 802.11 b, g, n / Bluetooth 4.2 / NFC / USB Type-B 2.0
– Diğer Özellikler: Yüz Tanıma / Google Asistan / Kare Kamera / Sabit Kayıt / FM Radyo

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Tags: LG Q6, LG Q6 fiyatı, LG Q6 özellikleri

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