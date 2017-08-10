LG V30’un kamerası en geniş diyafram değerine sahip olacak

LG V30’un kamerası en geniş diyafram değerine sahip olacak
, 10 Ağustos 2017

LG, 31 Ağustos’ta tanıtacağı V30 ile ilgili bilgiler paylaşmaya devam ediyor. V30’un kamera yeteneklerine değinen LG, cihazın dünyanın en geniş diyafram aralığına sahip olacağını belirtti.

Mobil fotoğrafçılık alanında da dikkat çekmeyi planlayan LG 31 Ağustos’ta tanıtacağı V30 ile ilgili bilgileri paylaşmaya devam ediyor. V30’un kamera yeteneklerine değinen LG, cihazın dünyanın en geniş diyafram aralığına sahip olacağını belirtti. f/1.6 diyafram açıklığıyla gelecek olan V30, iPhone 7’de bulunan f/1.8 lenslere kıyasla yüzde 25 daha fazla ışık alacak.

V30’un kamerasının daha net ve gerçeğe yakın renkler sunabilmesi için Crystal Clear Lens isimli cam lens kullanılacak. Bu lens ile mobil fotoğraf ve video çekimleri yapan kitle için bir adım öne çıkarıyor.

LG V30 ile ilgili V20’den daha küçük olacağı, ancak LG G6 gibi 2:1 çerçeve oranı ve 2880×1440 piksel çözünürlük 6 inçlik bir ekran ile geleceği biliniyor.

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Tags: akıllı telefon, LG, LG V30, LG V30 kamera

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