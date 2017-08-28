LG V30’un ‘ses’konusunda iddialı olacak!

LG V30’un ‘ses’konusunda iddialı olacak!
, 28 Ağustos 2017

LG’nin 31 Ağustos’ta lansmanını gerçekleştireceği V30’un piyasaya sürülen diğer akıllı telefonlardan daha sürükleyici bir ses deneyimi sunacağını açıkladı.

Geçtiğimiz sene LG tarafından piyasaya sürülen V20 modelinde bulunan Hi-Fi Quad DAC, V30’da da yer alacak. Ancak ESS Technology ile yapılan anlaşmadan dolayı daha gelişmiş bir performans sunacak.

Aşağıda verilen bilgilere göre LG, V30’un sunacağı ses özelliklerine oldukça özen göstermiş gibi görünüyor. Ayrıca İngiltere’de bulunan MQA Ltd’den yüksek çözünürlüklü yayın teknolojisini kullanan LG, V30’un ses akışında da mükemmelliği hedefliyor. V30’da bulunan ses alıcısının aynı zamanda bir mikrofon olarak kullanılabilmesiyle ses kaydı yapmak için da iyi olması gerekiyor. LG,V30’un herhangi bir bozulma olmadan geniş bir dinamik aralığında ses kaydı yapılmaya uygun olacağını söyledi.

LG, son olarak B&O Play’in oldukça kaliteli sunacağını söyledi.

 

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Tags: LG, LG V30

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