LG’den dünyanın en büyük OLED ekranı

LG’den dünyanın en büyük OLED ekranı
, 7 Eylül 2017

LG Electronics (LG), Dubai’de, kendisini benzerlerinden ayıran en büyük OLED ekranı ve yüksek çözünürlüğe sahip videowall sistemini tanıttı.

Burj Khalifa’nın yanındaki Dubai Mall’da yapılan tanıtımda dev boyutlu videowall’u oluşturmak için 820 adet LG Çerçevesiz OLED bilgilendirme ekranı kullanıldı. LG bu rekor kıran projeyi gerçekleştirmek için Dubai Akvaryumu’nu da işleten Emaar Entertainment ile işbirliği yaptı.

LG’nin ticari alanların tasarım ve kullanımında bir devrim gerçekleştirdiğini, bunun da sektöre öncülük eden ince ve bükülebilir OLED teknolojisinden kaynaklandığını belirten LG Ev Sinema Sistemleri Bölümü Bilgi Ekranları Yöneticisi Kwon Soon-hwang, “Dubai’deki bu proje, LG’nin dijital bilgilendirme ekranlarının ticari alanlara kattığı değeri göstermesinin yanı sıra günümüzün kurumsal müşteri taleplerini karşılayan yenilikçi çözümlerin neler olabileceği ile ilgili de fikir veriyor. Bu hayranlık uyandırıcı ekranların dünyanın en yüksek binasının yanındaki dünyanın en büyük alışveriş merkezinde konumlanması da tam kendisine yakışır bir durum.” şeklinde konuştu.

OLED sıklıkla, seyredeni içine çeken etkileyici görüntü teknolojisi nedeniyle geleceğin ekranı olarak nitelendiriliyor. Ekrandaki herbir görüntü hücresi kendi ışığını yayarak dışarıya veriyor, böylece gereksiz derecede yoğun ve verimsiz arka aydınlatma da ortadan kaldırılıyor. Sonuç olarak en derin ve yoğun siyahların yanısıra gerçek hayattaki renkleri de verebilen görüntüler elde edilip geleneksel arkadan aydınlatmalı ekranlardan çok daha etkileyici bir seyir mümkün kılınıyor.

LG’nin Çerçevesiz OLED bilgilendirme ekranlarının Dubai Akvaryumu’nda yer alması ürünün kendisiyle de paralel. Çünkü ekranın kıvrımlı şekli akan suyun dalgalanmasını çağrıştırıyor. LG Çerçevesiz OLED bilgilendirme ekranları yatay ve dikey şekilde dışbükey ya da içbükey olarak ayarlanarak her alana uygun hale getirilebiliyor.

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Tags: LG, OLED ekran, videowall

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