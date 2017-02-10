LG’nin yeni nesil akıllı saatleri resmiyet kazandı

LG’nin Android Wear 2.0 işletim sistemli yeni akıllı saatleri Watch Style ve Watch Sport açıklandı. İşte LG’nin yeni akıllı saatleri Watch Style ve Watch Sport’un detayları…

LG Watch Style ve LG Watch Sport adındaki akıllı saatler yuvarlak bir tasarıma sahip. En hızlı Android Wear destekli akıllı saat olduğu söylenen LG Watch’ların yan kısmında tıpkı Apple Watch’taki gibi bir kontrol pimi bulunuyor.

LG Watch Sport’un teknik özellikleri arasında 480×480 piksel çözünürlüğünde 1.38 inçlik OLED ekran, Snapdragon 2100 işlemci, Adreno 304 GPU grafik birimi, 768 MB RAM, 4 GB depolama alanı, 430 mAh batarya, WiFi, Bluetooth, NFC, GPS ve LTE yer alıyor. Saatle temassız alışveriş de yapılabiliyor.

Sport modeline kıyasla daha kibar bir tasarıma sahip olan LG Watch Style’ın teknik özellikleri arasında ise Gorilla Glass 3‘le korunan 360 x 360 piksel çözünürlüğünde 1.20 inç ekran, Snapdragon Wear 2100 işlemci, 512 GB RAM, 4 GB dahili depolama alanı, IP67 sertifikası, 240 mAh batarya ve kablosuz şarj desteği bulunuyor.

Koyu mavi ve titanyum renk seçeneklerine sahip olan Watch Sport’un fiyatı 349; titanyum, rose gold ve gümüş olmak üzere 3 farklı renk seçeneği sunan LG Watch Style’ın gümüş ve titanyum modelleri 249, rose gold modeli ise 279 dolar. Saatler 10 Şubat tarihinde ABD’de daha sonrasında Kanada, Rusya, Güney Kore, Tayvan ve İngiltere’de satışa sunulacak.