Lift Content Factory, Oracle’ı seçti

Türkiye’nin baskı, web ve mobil alanlarında önde gelen içerik sağlayıcılarından biri olan Lift Content Factory, kişiye özel içerikler sunarak büyümeye odaklanmak için Oracle Pazarlama ve Sosyal İlişki Yönetimi (SRM) Bulutu’nu uygulamaya koyacak.

Ertuğ Özdemir, Lift Content Factory Yönetici Ortağı; “İşimizin merkezinde içerik oluşturma, yönetme ve bunu en etkili şekilde ilgili tüketicisine ulaştırmak bulunuyor. Bu alanda uzun yıllardır yürüttüğümüz içerik pazarlama merkezli projelerimiz ve kendi mecralarımız için Oracle Bulut ürünlerini farklı bir bakış açısı ile belki de ilk defa örnek teşkil edecek bir şekilde kullanmaya başladık. Şu anda belirlenen hedefler doğrultusunda, ölçülebilir, etkili ve firmalar özelinde içerik pazarlama uygulamaları için Oracle Bulut içerisinde bulunan 3 ayrı programı entegre şekilde kullanıyoruz. Bu anlamda sürekli gelişen pazarda, markalar ve kendi mecralarımız için; tüketicileri ve takipçilerimizi daha iyi analiz etme, uygun içerikleri tespit etme ve buna uygun farklı stratejiler geliştirme yeteneğine sahip olduk.”

Stratejik görüşmeleri yönlendirmek amacıyla yeni içeriklerin oluşturulması, dağıtılması ve tanıtılmasına ilişkin karmaşık sürecin basitleştirilmesinden, birden çok kanalı kapsayacak şekilde kişiselleştirilmiş kampanyalarla hedef kitlelerin ilgisini çekmeye, sosyal dinleme, analitik, ve yayınlama araçlarını kullanarak müşterilerle sosyal kanallarda gerçekleşen etkileşimin yönlendirilmesinden gerçek zamanlı rapor ve bilgilerin alınmasına dek hemen her konuda Oracle Bulut çözümleri, Lift Content Factory’nin hedef kitleye ısmarlama içerikler sunabilmesine yardımcı olacak.

Filiz Doğan, Oracle Türkiye Genel Müdürü ve Başkan Yardımcısı; “Günümüzde kişiye özel içerik ulaştırılması ve özgün müşteri deneyimi sağlanması dinamik pazar yapısında rekabet avantajı sağlamak açısından öncelikli konulardan biri. Kuruluşların müşteri ilişkilerinde, müşteri deneyimi yönetimine ve potansiyel işlerini arttırma girişimlerine daha akıllı bir yaklaşım sağlayan bulut çözümlerimiz ile Lift Content Factory’nin dijital transformasyon sürecinde işbirliği yapmaktan ötürü büyük memnuniyet duyuyoruz.”