LinkedIn’de yönetici markanızı yükseltmek için 4 ipucu

LinkedIn, bir yönetici olarak markanızı pekiştirmek için oldukça önemli bir platformdur. Peki LinkedIn profiliniz gerçekten istediğiniz etkiye sahip mi? LinkedIn’de yönetici markanızı güçlendirmenin dört yolu bulunuyor.

Eğer yönetici markanızı güçlendirmek için profilinizden nasıl yararlanacağınızı bilirseniz,LinkedIn yöneticiler için çok güçlü bir network aracıdır. İşe alım müdürlerini cezbetmek, kendinizi bir düşünce lideri olarak tanımlamak ya da C-seviyesi meslektaşları ile iletişim kurmak için yalnızca iyi bir profil fotoğrafından daha fazlasını yapmanız gerekiyor. İyi bir vizyona ve platformdan en iyi şekilde yararlanmak için güçlü bir oyuncu planına ihtiyacınız var.

Neyse ki, LinkedIn profilinizi ve online varlığınızı geliştirmek için çok fazla zaman ya da çaba sarf etmek zorunda değilsiniz, ancak eğer bu dört basit adımı izlerseniz, erişiminizi genişletebilir ve yönetici markanızı pekiştirebilirsiniz.

Online imajınızı modernize edin

LinkedIn kişiliğiniz online varlığınızın kalanıyla uyuşmuyorsa, LinkedIn kişiliğiniz çok fazla bir anlam ifade etmez. Bu, Facebook ve Twitter gibi diğer sosyal ağ sitelerinde ya da kişisel bir websitesinde yahutta teknoloji bloğu gibi herhangi bir yerde bulunan profilleri içerir.

Burada, neyi göstermek ve neyi gizli tutmak istediğinizi bilmeniz önemlidir. Kendinize içinde görmek istediğinizi ya da ihtiyacınız olanı sorun. İster ‘güvenilir bir fikir lideri ya da ‘güçlü bir değer önerisi olan bir iş arayan’ olarak görülmek isteyin, markanızı kesin olarak yerini saptamak yaklaşımınızı belirlemenize yardımcı olacak.

“Etkileyici bir LinkedIn profilinizden sonra potansiyel bir işveren ya da meslektaşınız sizi Facebook’ta farklı bir şekilde görmesi buna zarar verebilir.

Evet insanlar her ikisine de bakma eğilimindedir. Görev durumunuzu oluşturduktan sonra, neyi özel yapmak istediğinizi ve kişisel hesaplarınızda neyi açık tutmak istediğiniz şeyi bulun.

LinkedIn özetinizi yenileyin

İş arama uzmanı ve yönetici özgeçmiş yazarı Kelly Donovan & Associates’ın başkanı Kelly Donovan, 2017 itibariyle LinkedIn profil özetinizin yalnızca ilk iki satırını gösterir diyor. Kullanıcılar genişletmek için “devamını oku” seçeneğini tıklamalı. Özetinizin ilk iki cümlesi çok fazla anlam ifade etmeli, okuyucu yakalamanız gerekir, bu sayede onların derinlere inmesine teşvik edecektir.

Bunu başarmak için özetinizde “sonuç odaklı” veya “sıkı çalışanlar” gibi klişelerden kaçının. Bunun yerine “markanızı vurgulamaya odaklanın – işvereninize sunduğunuz benzersiz değer ve elde ettiğiniz bazı sonuçların örnekleri üzerine odaklanın”

Özetinizde çok resmi olmaktan kaçının. LinkedIn özgeçmişinizle aynı olmayacak şekilde yapın, bu nedenle içeriğe daha fazla kişilik ekleyebilirsiniz.

“Siz gerçek birisiniz, şirketten konuşan bir yönetici değil. İnsanlar, insanlarla iş yapıyor, bu yüzden kim olduğunuzu bilmelerini sağlayın” diyor Pazarlama ve Halkla ilişkiler uzmanı Robin Samora.

Samora, sizin için önemli olan veya değerlerinizi gösteren şeyleri paylaşmanızı öneriyor. “Çok fazla ayrıntıya girmeden hayatınızın bir görüntüsünü” sunmalısınız.. Yönetici seviyesine ulaştıktan sonra, insanlar sizin kim olduğunu merak edecektir.

LinkedIn varsayılanına razı olmayın

Profil resminize ek olarak LinkedIn profilinizin başlığına bir fotoğraf ekleyebilirsiniz. Ancak bu, seçenekli olarak görünmek değil markalaşmanız için bir fırsat olduğunu bilmeniz gerekiyor. Varsayılan, LinkedIn’in tasarımı, bağlantılı noktalarla birlikte mavi bir arka plandan oluşuyor Bunu markanızı etkili bir şekilde yansıtan bir şeyle değiştirebilirsiniz.

“Bir fotoğraf bulmak için biraz zaman ayırmanız gerekebilir – ister hazır bir görsel olsun, ister kişisel bir resim olsun, yalnızca jenerik olmadığından emin olun. Kendiniz hakkında daha fazla bilgi veren bir fotoğraf seçerseniz bu sizi daha unutulmaz kılacaktır” diyor Donovan.

“Hazır olduğunuzda, otomatik olarak mevcut iş unvanına ve şirket adına profiliniz için varsayılan başlığı değiştirmeyi de düşünebilirsiniz. Örneğin “Acme Şirketi’nin IT Başkan Yardımcısı” yerine “inovasyonu ve verimliliği artıran bilgi yöneticisi ” gibi bir şeyi deneyebilirsiniz. Bunu iş unvanınız ve isminiz takip etsin. Kısa ve tatlı ama kim olduğunuz konusunda profesyonel olarak biraz daha ortaya çıkıyor” diyor Donovan.

İletişimde olmaya devam edin

LinkedIn tek seferlik bir özgeçmiş dükkanından daha fazlasıdır. LinkedIn’de bulunan ağ oluşturma fırsatlarıyla ilgilenmek idari markanızı yükseltmeye yardımcı olacaktır. Endüstri gruplarına katılın, fikir liderlerini ve etkileyicilerini takip edin ve tartışmalar hakkında yorum yapın ve başkalarının güncellemelerine yanıt vermek için zaman ayırın.

“Gruplara katılmak, sitedeki görünürlüğünüzü artıracak ve profilinizin izleyicileri bu gruplarda olduğunuzu ve etkilenenleri takip ettiğinizde, endüstri trendlerini takip etmek için platformu kullanan meraklı bir LinkedIn kullanıcısının imajını iletmeye yardımcı olacak” diyor Donovan.

Mevcut rolünüzde mutluysanız, gruplarda etkileşimde bulunmak, makaleler paylaşmak ve endüstri haberlerini takip etmek için haftada bir kaç kez LinkedIn’e giriş yapmaya devam edebilirsiniz. Ancak, eğer bir iş avcılığı yapıyorsanız, Donovan, ağınızla etkileşimde bulunmak için günlük aktif olarak oturum açmanızı öneriyor. Grup tartışmalarına katılmak, içerik paylaşmak ve başkalarının güncellemelerine cevap vermek suretiyle ağ üzerinde aktif kalmaya devam edin.

“Bir sosyal medya bağımlısı olmanıza gerek yok, ancak en azından uzman olduğunuz alanlarda yorumlar yapın. Sevdikleriniz, yayınlarınız ve yorumlarınızda cömert olun. Unutmayın, kendi sevdiğiniz, bildiğiniz ve güvendiğiniz bir faktörü, bir yönetici ve bir marka olarak inşa etmiş oluyorsunuz” diyor.