Lityum iyon pillerden daha iyisi geliyor

Solid-state (katı-hal) adı verilen yeni teknolojinin patenti alındı. Seri üretime geçilmesi gerekiyor.

Dizüstü bilgisayarlar, telefonlar ve tabletler tarafından kullanılan lityum iyon pilin mucitlerinden biri, yeni nesil pil teknolojisini duyurdu: Günümüz pillerinin enerji yoğunluğunun üç katını sunan ve daha güvenli olan katı hal (solid-state) pili.

Bugünkü Li-ion pillerde kullanılan katotu oluşturan lityum kobalt oksit maddesini keşfeden Fermi ödüllü John Goodenough, elektrolit olarak katı cam kullanan bir pil geliştirmek için Maria Helena Braga ile bir araya geldi. Ancak bu ilk katı hal pil teknolojisi de değil, Samsung ve MIT geçen yıl bir katı hal pil teknolojisinde işbirliği yapmıştı.

Araştırmacılar, katı hal pillerin güvenlik dahil olmak üzere birçok sorunu çözdüğünü söylüyorlar. Örneğin Samsung, üçüncü taraf pil tedarikçilerini sorumlu tutan batarya yanma ve patlamalarından dolayı tüm Galaxy Note7 akıllı telefon ürün serisini geri çağırmak zorunda kalmıştı. Note7 ve diğer olaylarda, yangınların kısa devrelerden kaynaklanması pilin aşırı ısınmasına ve bazı durumlarda patlamasına neden oluyordu.

Kısa devrelerin nedenlerinden biri “dendritler” olarak bilinen bir durum; pil içerisinde metal aşınmaları kendiliğinden oluşabilir ve bataryanın katotunu ve anodunu ayıran elektrolit bariyer aradan çıkarak kısa devrelere ve bu da aşırı ısınmaya bağlı yanma ve patlama olaylarına neden olabiliyor. Goodenough ve Braga, katı hal pillerin kullandıkları cam elektrolitin bu dendritlerin oluşumunu engellediğini iddia ediyorlar.

Testlere dayanarak, katı hal pillerin, geleneksel Li-ion pillerin enerji yoğunluğunun üç katına yakın olabileceği de görünüyor. Bu önemli zira bir katı hal pili teorik olarak aynı büyüklükteki bir Li-ion pilden üç kat daha fazla güç depolayabiliyor. Araştırmacılar, hücrelerin şarj edilebileceğini ve daha sonra hücre direncinin düşük olduğu 1.200’den fazla döngüden geçilebileceğini iddia ediyor. Hücreler -4 derece Fahrenheit kadar düşük sıcaklıklarda çalışabiliyor.

Goodenough ve Braga, sodyum ile yapılmış bir cam elektrolitin günümüz hücrelerinde kullanılan lityumdan daha çevre dostu olduğunu belirtiyor. Cam elektrolitler ayrıca üreticilerin hem katod hem de anot tarafında alkali metalleri terketmelerini ve bu da üretimi kolaylaştıracak bir durum. Sonraki adım? Yeni pilleri üretecek bir şirket bulmak.

Ufak bir not olarak daha önce Lityum iyon pil teknolojisini ve şimdi katı-hal pil teknolojisini geliştiren ödüllü John Goodenough’un 94 yaşında olduğunu vurgulamak lazım. Soyadının hakkını veriyor zira Goodenough Türkçe’de yeterince iyi anlamına geliyor.