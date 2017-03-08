Logitech G, Pro Gaming klavyesini tanıttı!

Logitech G, Pro Gaming klavyesini tanıttı!
, 8 Mart 2017

Ürünleriyle oyun deneyimine değer katan Logitech G, e-spor oyuncularının işbirliğiyle tasarladığı yeni Pro Gaming Klavye’yi tanıttı.

Yüksek performanslı, rakam tuşları olmayan mekanik oyun klavyesi, profesyonellerinin vazgeçilmezi olmaya hazırlanıyor. Logitech’in seçkin Romer-G mekanik tuş anahtarlarına sahip klavye, standart mekanik klavyelere oranla %25 daha hızlı harekete geçiyor ve daha sessiz bir performans sağlıyor. Ürün, dahili belleği, çıkarılabilir kablo sistemi, taşımayı kolaylaştıran boyutları ve özelleştirilebilir RGB aydınlatmasıyla dikkat çekiyor.

E-spor oyuncularının son derece seçici ve talepkar olduğunu söyleyen Logitech G Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Ujesh Desai, “Tasarımlarımızı, e-spor oyuncularına prototip aşamasındayken gösteriyor ve yorumlarını alıyoruz. Pro Gaming Klavye de bu şekilde ortaya çıktı. Sonuç, profesyonel oyuncular için son derece tatmin edici oldu. Kısaca, ‘Kazanmak için oynuyorsanız, aradığınız klavye bu.’ diyebiliriz.” dedi.

E-spor takımı Cloud9’un oyuncularından Jake “Stewie2K” Yip, “Pro Gaming Klavye harika, çünkü rakam tuşları olmadığı için daha küçük, dayanıklı ve masamda bana daha fazla yer kalıyor. Romer-GTM anahtarları güzel ve sakin yazmamı sağlarken, konfor da sunuyor.” dedi.

Logitech G Pro Gaming Keyboard Mart 2017 itibarıyla Avrupa’da, 149.00 € tavsiye edilen satış fiyatıyla piyasaya sunulacak.

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Tags: e-spor, Logitech, mekanik oyun klavyesi

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