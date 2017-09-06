Logitech MX ERGO kablosuz trackball faresini tanıttı

Logitech, hassasiyet ve rahatlıkta yeni bir çıta belirleyen MX ERGO Kablosuz Trackball Mouse’u duyurdu. İşte MX ERGO’nun özellikleri…

Son 10 yıldaki ilk yenilikçi trackball mouse, touchpad’lere alternatif arayan ve trackball hayranı kullanıcılar için tasarlandı. Standart mouse kullanımıyla karşılaştırıldığında kas gerilmesini %20 oranında azaltan mouse, altında bulunan ayarlanabilir metal desteği sayesinde mouse’un 0-20 derece arasında bir açıya ayarlanmasını sağlıyor. Dikkatle şekillendirilen tasarımıyla avuca ve parmaklara destek oluyor. Üst tarafta bulunan yumuşak lastiğiyle uzun süreli kullanımda rahat bir kavrayış sunuyor.

Logitech Global Portföy ve Marka Direktörü Anatoliy Polyanker, “İlk ayarlanabilir trackball mouse olma özelliğini taşıyan yeni MX ERGO’yu, istediği konforu yakalamak için yaratıcı çözümler üreten, mouse’un altına destek koyarak açısını artıran kullanıcılarımızdan esinlenerek tasarladık. Son 10 yılın ilk yenilikçi trackball mouse’u olan MX ERGO için çok heyecanlıyız.” dedi.

Logitech Easy-Switch ve Logitech Flow teknolojisine sahip MX ERGO, aynı anda birden fazla cihazı sorunsuz şekilde kontrol ederek, bilgisayarlar arasında içerik ve belgeleri kopyalayıp yapıştırma şansı tanıyor. Yalnızca 1 dakika içinde 1 tam günlük kullanım için yeterli güç elde eden mouse, tam şarj edildiğinde yaklaşık 120 gün konforlu bir kullanım sunuyor. Yüksek kaliteli materyaller kullanılarak zerafetle tasarlanan mouse, Logitech’in CRAFT Klavyesi, Spotlight Sunum Kumandası ve MX Sound gibi diğer premium ürünleriyle uyumlu çalışıyor ve çalışma masasına şık bir görünüm kazandırıyor. Logitech MX ERGO Trackball Mouse’un Eylül 2017’den itibaren 109€ tavsiye edilen satış fiyatıyla piyasaya sunulması bekleniyor.