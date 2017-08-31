Logitech yeni amiral gemisi klavyesini tanıttı: Craft

Logitech, yaratıcılık sürecinde rahatlık, verimlilik ve üstün kontrol sağlamayı amaçlayan Yaratıcı İşlem Kadranı’na (Creative Input Dial) sahip ilk klavyesi CRAFT’ı tanıttı.

CRAFT, Crown isimli akıllı alüminyum tuşla bilgisayar uygulamalarına kolay ulaşım ve kullanım rahatlığı sunuyor. Dokunarak, basarak veya çevirerek kullanılan tuşla, Adobe Photoshop programında görüntü parlaklığı, kontrast ve yoğunluğu gibi ayarlamalar kolayca yapılabiliyor, Microsoft Excel’de şemalar yaratılıp, düzenlenebiliyor veya Microsoft Word gibi uygulamalarda yazı tipi boyutu küçültüp/büyütülebiliyor. Crown aynı zamanda programlar arasında gezinmek veya sesi ayarlamak için de kullanılabiliyor.

Logitech Klavye Portföy ve Ürün Başkanı Art O’Gnimh “Yeni amiral gemimiz Logitech CRAFT, Photoshop uygulamasıyla çalışmalar hazırlayan, sık sık Powerpoint slaytları oluşturan daha verimli ve rahat çalışmak isteyen herkes için tasarlandı. Yaratıcı İşlem Kadranı ihtiyaç duyduğunuz anda istediğiniz araçlara hızlıca ulaşmanızı sağlayarak işinizi kolaylaştırıyor ve içinizdeki yaratıcı yönü ortaya çıkarıyor.” dedi.

Elleri algılayan ve oda şartlarına uyum sağlayan akıllı ışıklandırma ve arkadan aydınlatmaya sahip CRAFT, Options™, Adobe Photoshop® CC, Illustrator® CC, Premiere® Pro CC, InDesign CC and Microsoft PowerPoint®, Excel® ve Word® ile uyumlu çalışıyor.