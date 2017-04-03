Logitech’e 9 dalda tasarım ödülü!

Logitech, 9 dalda Red Dot Ürün Tasarım Ödülü kazandığını açıkladı. Bu, Logitech’in arka arkaya ödül kazandığı beşinci sene oldu.

Logitech, geçtiğimiz sene kazandığı 9 ödülle kırdığı rekoru bu sene de koruyor. Logitech, rekoruna, K780 Multi-device Wireless Keyboard ile Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri dalında aldığı, her kategoride tasarımıyla çığır açan sadece bir ürüne verilen prestijli “En iyinin iyisi” ödülünü de ekledi.

Logitech Tasarım Bölüm Başkanı Alastair Curtis, “Tasarımlarımızda bütünleyici bir yaklaşım sergiledik ve Red Dot’ta kazandığımız ödüller dünya çapında tasarım kapasitemizi doğrular nitelikte. Kullanıcılarımıza olan bağlılığımız Logitech’in kalbine kadar işledi.” dedi.

2017’nin ödül kazanan ürünleri:

● Logitech K780 Multi-Device Wireless Keyboard (En iyinin iyisi)

● Logitech Spotlight Wireless Presentation Remote

● Logitech BRIO 4K Pro Webcam

● Logitech G810 Orion Spectrum

● Logitech G Prodigy Serisi

● Logitech POP Home Switch

● Logitech BASE

● Logitech M720 Triathlon Mouse

● Logitech Party Collection

Red Dot; 1954 yılından beri ürün tasarımı yarışması kapsamında her yıl binlerce başvuru arasından özel bir grup ürünü onurlandırıyor. Red Dot kazananları, olağanüstü bir tasarım olarak öne çıkan ürünler arasından, uluslararası bir jüri tarafından seçiliyor.