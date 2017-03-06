Logitech’e tam 9 tasarım ödülü!

Logitech, “iF Design Awards 2017” kapsamında 9 ödüle birden layık görüldü.

Bilgisayar, tablet ve telefonları tek klavyeyle yönetme şansı tanıyan Logitech K780 Multi-Device Wireless Keyboard, 4K çekim yapabilen web kamerası Logitech BRIO 4K Pro Webcam, oyun fareleri Logitech G Pro Gaming Mouse ve Logitech G900 Chaos Spectrum Gaming Mouse, oyun kulaklık, klavye ve fare serisi Logitech G Prodigy Series, akıllı ev kontrol kumandası Logitech POP Home Switch, iPad standı Logitech BASE ürünleriyle birinciliği elde eden Logitech; ürün paketleme ve marka kimliği çalışmalarıyla da ödüle layık görüldü.

Konuyla ilgili bilgi veren Logitech Başkan ve CEO’su Bracken Darrell, “Bir tasarım şirketi olarak temel görevimiz, içinde olduğumuz kategorilerde yeniliğe saygı duymak. Geçmişten bugüne gelişen mühendislik becerilerimizin desteğiyle güçlenen tasarım anlayışımız, ürün geliştirme sürecimizin merkezinde yer alıyor. iF ve diğer tasarım topluluklarının Logitech’i ödüllendirmesinden gurur duyuyoruz. iF Design Award’tan 9 ödül kazanmak müthiş bir onur.” dedi.

iF Design Awards, uluslararası marka ve tasarımcıların ürünlerini tasarım kalitesi, mükemmellik, malzeme seçimi, inovasyon düzeyi, işlevsellik, ergonomi ve genel tasarım unsurlarına göre değerlendiriyor. Tüm dünyada tasarımda “mükemmellik” sembolü olarak gösteriliyor yarışmanın kazananları 20’den fazla ülkeden katılan 60 uzman tarafından değerlendiriliyor.