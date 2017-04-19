Logitech G’den yeni oyun klavyesi: G413

Logitech G, oyun klavye serisinin yeni üyesi G413 Mekanik Oyun Klavyesi’ni tanıttı.Klavyenin, elementer kırmızı arka aydınlatmalı “Logitech G413 Karbon” ve ikonik beyaz arka aydınlatmalı “Logitech G413 Gümüş” olmak üzere iki sürümü bulunuyor.

Dengeli ve modern bir tasarım sahip, hassasiyet ve performans için tasarlanan klavye, rakipsiz performansıyla beğeni topluyor. G413 Mekanik Oyun Klavyesi, Logitech’in seçkin Romer-G™ mekanik tuş anahtarları sayesinde, standart tuşlara göre %25’e kadar daha hızlı hareket ediyor. Ürün, anotlanmış uçak sınıfı alüminyum-magenezyum kasası, USB bağlantı noktası ve hassas tuş anahtarlı arka aydınlatmasıyla dikkat çekiyor. Klavyenin, elementer kırmızı arka aydınlatmalı “Logitech G413 Karbon” ve ikonik beyaz arka aydınlatmalı “Logitech G413 Gümüş” olmak üzere iki sürümü bulunuyor.

Doğru fiyata, doğru özelliklere sahip ve gelişmiş performans sunan yeni klavyeyi tasarlamak için çok zaman harcadıklarını belirten Logitech G Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Ujesh Desai, “Bu klavyeyi, USB geçişi, arkadan aydınlatmalı tuşlar ve metal kaplama gibi üstün özelliklerle yarattık. G413 ile yüksek performans özelliklerinin ve çekici tasarımın mükemmel bir dengesine ulaştığımızı düşünüyoruz.” dedi.

Logitech G413 Mekanik Arkadan Işıklandırmalı Oyun Klavyesi, Karbon ve Gümüş sürümlerinin Nisan 2017’den itibaren 448 TL tavsiye edilen satış fiyatıyla piyasaya sunulması bekleniyor.