Logitech’ten yeni webcam: Brio 4K Stream Edition

Logitech, Brio 4K Stream Edition web kamerasını tanıttı. Logitech Brio 4K Stream Edition web kamerası yayıncılar için dikkat çeken özelliklere sahip. İşte detaylar.

Yeni Ultra HD 4K kamera, oyun yayınları için etkileyici canlı yayınlar oluştururken, 1080p çözünürlükte saniyede 60 kare (FPS) adeta gerçek hayattaymış gibi video kaydı yapabiliyor. Böylece en ufak yüz mimikleri dahi net bir şekilde videolara aktarılıyor. Webcam’e sahip olanlar, XSplit Broadcaster ve XSplit Gamecaster uygulamalarını içeren 12 aylık premium XSplit lisansının da sahibi oluyor. Open Broadcaster Software tarafından desteklenen Logitech BRIO STREAM’le kutuyu açar açmaz yayın yapmaya başlanabiliyor.

Logitech Webcam Portföy ve Ürün Müdürü Guillaume Bourelly, “Yayın yapmak artık fenomen hale geldi. Yeni nesil gençleri için Twitch™ ve Youtube® gibi platformlar televiyonların yerini aldı. BRIO 4K STREAM EDITION ile popüler BRIO kameramızı oyun yayınlarında kullanılması için optimize ettik. Sonuçta, profesyonel yayın yapanların izleyicileriyle daha iyi etkileşime girebileceği bir web kamerası doğdu.” dedi.