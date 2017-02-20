Logo Yazılım tarihinin en yüksek satışını yaptı

Logo, 2016 yılında kaydettiği %48’lik büyümeyle kuruluşundan bu yana en yüksek satış gelirine ulaştı.

Uygulama yazılımları pazarının öncü markalarından Logo Yazılım’ın FAVÖK’ü (Faiz Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr), yüksek kârlılığın etkisiyle %60 artış göstererek 86 milyon TL oldu. Net kârını %14’lük artışla 45 milyon TL’ye çıkaran Logo, geçtiğimiz yıl satın aldığı Romanya’da yerleşik Total Soft şirketi hariç, %27 seviyesinde gelir büyümesi gerçekleştirdi. Ar-Ge’ye büyük önem veren Logo’nun bu alandaki yatırımlarının toplam gelirlerine oranı ise %35 seviyesinde oldu.

2016’da hedeflerini iki kez yukarı yönde revize ettiklerini, buna rağmen yılı hedefler doğrultusunda tamamladıklarını belirten Logo Yazılım İcra Kurulu Başkanı M. Buğra Koyuncu, “Gelirlerimiz son 5 yılda 6 katına çıktı ve kârlılığımız çok daha fazla arttı. Bu başarıyı, uyum içinde çalışan birimlerimizle, kullanıcılarımızın ihtiyaçlarını doğru tespit ederek inovatif çözümler üretmemize borçluyuz. 800’den fazla iş ortağımız ve 5.000 kişinin üzerindeki ekosistemimizle, Türkiye’nin hemen her noktasındaki KOBİ’lere dokunabilmek, en önemli gücümüz.” dedi.

Hedef, bölgesel güç olmak…

Logo Yazılım, bölgesel güç olmak hedefiyle 2016 yılında, Romanya’nın lider kurumsal uygulama yazılımları firması Total Soft’u 30 milyon Euro bedelle bünyesine katarak, yüksek büyüme potansiyeline sahip Romanya pazarında önemli fırsatlar yakaladı. Gelirlerinin yaklaşık %25’ini diğer Avrupa ülkelerine ihraç eden Total Soft, Logo için Avrupa’ya açılan bir kapı niteliği taşıyor. Öte yandan şirketin GSF Software Labs LLC ile yaptığı ortaklık Hindistan’da faaliyet gösterecek bir yazılım firmasının kurulması çalışmalarını tamamladı. Geçtiğimiz yıl, Logo’nun ortaklık yapısını ilgilendiren çok önemli bir gelişme yaşandığını da belirten Koyuncu, “Operasyonel başarılarımızın yanı sıra, Kasım ayında nitelikli kurumsal yatırımcılara yapılan hisse satışıyla, halka açıklık oranımız %25’ten %61’e yükseldi. Hisselerin %85’ten fazlasını yabancı yatırımcılar satın aldı. Dünyanın en büyük ve önemli yabancı kurumsal yatırımcılarının hissedarımız olması, başarımızın global açıdan tescillenmesi anlamına geliyor.” dedi.