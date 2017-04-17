Macintosh masaüstü sistemlerini denemek ister misiniz?

Macintosh masaüstü sistemlerini denemek ister misiniz?
, 17 Nisan 2017

Klasik Macintosh işletim sisteminde herşey tam olarak çalışmasa da tam ekran kullanma opsiyonu ile kullanıcıları bir nebze olsun geçmişe döndürebilir.

The Internet Archive’ın daha önce MS-Dos, Amiga, Apple II, Windows 3.1 ve klasik oyunların web tabanlı simülasyonlarını yayınladığı görülmüştü. Şimdiyse bu çevrimiçi müze 80’ler ve 90’larda dönemin 128 K ve 512 K gücündeki Apple bilgisayarlarında kullanılan MacOS sistem yazılımının simülasyonunu yayınladı. Nu simülasyonun en keyifli kısmı ise geçmişte olduğu gibi bilgisayarınızda sürekli disket değiştirmek zorunda kalmayacaksınız.

Yazılım bilgisayarınızdaki herhangi bir modern internet tarayıcı içinde çalışabiliyor. Bu çevrimiçi sergide 40’tan fazla yazılım bulunuyor. Ayrıca farklı yazılımların Mac OS System 6 ve 7.1 versiyonlarını bulup bu simülatör üstünde çalıştırabilirsiniz. Dark Castle gibi eski oyunları, Microsoft MultiPlan gibi programları bu emülatorde çalıştırmanız mümkün.

Klasik Macintosh işletim sisteminde her şey tam olarak çalışmasa da tam ekran kullanma opsiyonu ile kullanıcıları bir nebze olsun geçmişe döndürebilir.

Yapmanız gereken tek şey buraya tıklamak ve çalıştırmak istediğiniz uygulamayı seçmek.

Facebook Comments
Kategoriler Haber
Tags: Macintosh

Yazar Hakkında

Computerworld Türkiye

Computerworld Türkiye

Benzer Makaleler

Şarkı söyleyen ve tablet kullanan robot

Şarkı söyleyen ve tablet kullanan robot

Radyo Trafik’ten İstanbul trafiğine drone’lu çözüm

Radyo Trafik’ten İstanbul trafiğine drone’lu çözüm

Metric’ten Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun BT çözümü

Metric’ten Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun BT çözümü

Ultimate Ears’ın yeni üyesi: “Wonderboom”!

Ultimate Ears’ın yeni üyesi: “Wonderboom”!

Google otomobiller için kablosuz şarj sistemi üretecek

Google otomobiller için kablosuz şarj sistemi üretecek

10 adımda Facebook’ta kişisel bilgilerinizi koruyun

10 adımda Facebook’ta kişisel bilgilerinizi koruyun

Bulut depolama güvenliğinde yapılan yanlışlar neler?

Bulut depolama güvenliğinde yapılan yanlışlar neler?

IoT’li ilk çay makinesi: SwarTea

IoT’li ilk çay makinesi: SwarTea

Yorum Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.
Gerekli alanlar işaretlendi *